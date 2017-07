Migranti, l'Austria ci ripensa: "Niente esercito al Brennero"

Il Brennero segna il confine tra Italia ed Austria

L'Austria frena sullo schieramento delle truppe e dei blindati al valico del Brennero e assicura che la cooperazione con l'Italia sul fronte migranti e' "davvero buona". Dopo la protesta di Roma, che aveva convocato l'ambasciatore di Vienna, e' arrivata la precisazione del cancelliere austriaco, il socialdemocratico Christian Kern. "Non stiamo dispiegando blindati al Brennero e posso sottolineare ancora una volta che la cooperazione con l'Italia e' davvero buona", ha affermato Kern in una conferenza stampa a Vienna, secondo quanto riferisce il sito del Kurier.

Crisi rientrata, niente truppe al Brennero

Kern era affiancato dal ministro della Difesa, Peter Doskozil, che aveva ipotizzato l'invio di 750 militari al Brennero. Kern ha definito "un equivoco" la mini-crisi diplomatica scoppiata con Roma. Una situazione come quella del 2015, quando migliaia di migranti varcarono le frontiere austriache "non si deve piu' ripetere", ha avvertito il cancelliere, ma "in questo momento non ci sono indicazioni che le autorita' italiane non abbiano il controllo della situazione" lungo il confine.

Vienna ammette: l"italia ha la situazione sotto controllo

Kern ha chiarito che e' stato messo a punto un piano d'emergenza che prevede lo schieramento di truppe e blindati al Brennero qualora dovessero aumentare in modo preoccupante gli arrivi di migranti. Per questo quattro blindati Pandur-Radpanzer sono stati spostati in Tirolo, ma non al valico del Brennero. Al momento, ha assicurato, "la situazione e' sotto controllo come dimostra il fatto che nonostante i tanti sbarchi sulle coste italiane, il numero di arrivi in Austria e' rimasto stabile". Il cancelliere ha anche sottolineato che "l'Italia ha bisogno della solidarieta' europea" dopo gli sbarchi degli ultimi mesi e ha promesso che alla riunione dei ministri dell'Interno dell'Ue che si apre domani a Tallinn l'Austria "contribuira' in modo costruttivo".

Roma: bene la correzione di rotta dell'Austria

Fonti di Palazzo Chigi prendono atto della correzione di rotta da parte del governo austriaco rispetto all'ipotizzato dispiegamento di uomini e mezzi al confine del Brennero. La collaborazione tra le forze di polizia - sottolineano le stesse fonti - produce ottimi frutti e si basa sul rispetto da entrambe le parti delle regole europee, senza alcun bisogno di truppe o mezzi militari da schierare alla frontiera. Questa mattina il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto un colloquio telefonico con il Cancelliere austriaco Christian Kern.