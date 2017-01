Migranti, Bruxelles invierà navi davanti alla Libia

Migranti, l'Ue interverrá con navi in Libia

L'Unione europea ha intenzione di chiedere agli Stati membri di inviare navi davanti alle coste della Libia per impedire la partenza dei barconi colmi di migranti. L'inverno infatti impedisce le partenze, ma con la bella stagione i flussi torneranno ad ingrossarsi e a Bruxelles temono che in primavera scoppi la nuova bomba migranti.

A convincere Bruxelles sono le elezioni imminenti

Ma perché proprio ora l'Europa si é mossa su questo fronte? Prima di tutto per la presidenza maltese, isola che si trova in mezzo ai flussi migratori e che sente come importantissimo trovare una soluzione al problema. Poi c'é il pressing di Gentiloni in Europa. E infine, motivazione forse tra le piú importanti, in primavera si vota in Francia, poi Olanda e Germania. Il tema dei migranti é al centro del dibattito pubblico ed é benzina per le forze euroscettiche. Trovare una soluzione ai flussi, con blocchi navali o cordoni di sicurezza, sembra essere prioritario.

Previsti nuovi arrivi di migranti in Italia

L'aumento dei flussi di migranti dall'Africa attraverso il Mediterraneo centrale "appare come un movimento strutturale" e "non ci sono indicazioni che questi trend possano cambiare finche' la situazione economica e politica-di sicurezza nei paesi di origine non migliorera'". E' il principio, scritto sulla bozza non definitiva che l'Agi puo' anticipare, su cui si basa il piano che oggi la Commissione europea approvera' per affrontare l'emergenza migranti in arrivo sulle coste italiane, principalmente dalla Libia. Secondo quanto si legge nella bozza del documento, che sara' sul tavolo dei commissari e, dopo l'approvazione, verra' presentato dall'alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini e dal commissario Dimitris Avramopoulos, i dati confermano che nel 2016, con 181 mila arrivi di migranti irregolari, la rotta del Mediterraneo centrale e' stata quella piu' utilizzata dai migranti che volevano raggiungere l'Europa.

"E' chiaro che nella prossima primavera, se non vengono decise ulteriori azioni, i flussi su questa rotta continueranno". Il fenomeno si e' intensificato dopo che la chiusura della rotta balcanica, in seguito all'accordo fra Ue e Turchia, ha drasticamente ridotto gli arrivi dal Medio Oriente sulle isole greche. Il piano che sara' approvato domani prevede una serie di azioni concrete a breve termine di contrasto ai flussi in arrivo dalla Libia (che rappresenta il principale punto di partenza per il 90% dei migranti verso l'Europa, secondo il piano) e di lotta al traffico di esseri umani. L'obiettivo di Mogherini e Avramopoulos e' che venga ratificato dai capi di Stato e di governo Ue in occasione del vertice informale della Valletta, la prossima settimana.