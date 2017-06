Migranti, dalla Commissione sanzioni a chi non accoglie

Migranti sbarcati in grecia

I ricollocamenti dei migranti da Italia e Grecia verso gli altri Stati europei sono stati un flop. Solo una minima parte di chi doveva lasciare il nostro Paese alla volta degli altri 27 Stati dell'Unione é effettivamente partito, tutti gli altri sono rimasti sul territorio italiano in attesa che venga riconosciuto o meno lo status di rifugiato. Le cose peró stanno per cambiare, perché la Commissione europea ha deciso di sanzionare pesantemente quegli Stati che, pur essendosi presi un impegno in sede di Consiglio europeo, nella realtá dei fatti hanno chiuso le porte ai migranti.

Procedura di infrazione per chi non accoglie i migranti

La Commissione europea ha deciso di aprire procedure di infrazione contro i paesi che non accolgono richiedenti asilo da Italia e Grecia nell'ambito del programma di ricollocamenti. Gli Stati membri che potrebbero essere presi di mira per non aver rispettato gli obblighi europei di redistribuzione sono Ungheria, Polonia e Repubblica ceca. "La Commissione e' guardiano dei Trattati" e ha il compito di "far applicare la legge europea", ha detto il portavoce: "lo strumento e' la procedura di infrazione".

Migranti: vacillano le regole di Dublino

Pochi giorni fa con un parere che potrebbe avere profonde ripercussioni sulle regole di Dublino, l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha contestato il principio del paese di primo ingresso quando gli Stati membri si trovano di fronte a una crisi dei rifugiati come quella del 2015. "Di fronte a circostanze eccezionali" le regole previste dal regolamento di Dublino sul paese di primo approdo competente a valutare le richieste di asilo, e in particolare le norme sull'attraversamento clandestino, non sono applicabili", ha detto l'avvocato generale Eleanor Sharpston nelle sue conclusioni su due casi finiti davanti ai giudici di Lussemburgo di rifugiati che hanno presentato domanda d'asilo in paesi diversi da quelli di primo ingresso.

I ricorsi erano stati presentati da un cittadino siriano che aveva chiesto protezione internazionale in Slovenia e da alcune famiglie afgane che avevano presentato domanda di asilo in Austria. Tutti erano prima transitati dalla Croazia che, a norma del regolamento Dublino III, avrebbe dovuto essere il paese competente a valutare le domande, trattenendo i migranti sul suo territorio (la Grecia e' sospesa da Dublino per le pessime condizioni di detenzione dei rifugiati, ndr). Ma secondo l'avvocato generale, il regolamento di Dublino "non e' stato concepito per disciplinare" le "circostanze eccezionali" in cui si e' trovata l'Ue nel 2015 con la crisi dei rifugiati. "Se gli Stati membri di confine, quali la Croazia, fossero ritenuti competenti per accogliere e gestire numeri eccezionalmente elevati di richiedenti asilo, vi sarebbe il rischio concreto che semplicemente non saranno in grado di far fronte alla situazione", ha spiegato l'avvocato generale, secondo quanto riportato dal comunicato della Corte.