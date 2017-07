Migranti, dopo l'Austria ora l'Ungheria: "L'Italia chiuda i suoi porti"

Si é andata creando una alleanza nell'Est Europa tra i Paesi che vogliono mettere un freno all'immigrazione, costi quel che costi. E allora, dopo le richieste dell'Austria di usare Lampedusa come un campo profughi, arrivano le parole di Orban. L'Italia dovrebbe "chiudere i porti" per arginare i flussi migratori dal Mediterraneo. Lo sostiene il premier ungherese annunciando che i quattro leader del gruppo di Visegrad (oltre all'Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) hanno scritto una lettera in questo senso al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Secondo Orban, che non esclude l'opzione militare, il problema deve essere risolto in Libia.

Strache: l'Italia chieda scusa a Kurz

"L'Italia chieda scusa per gli insulti insistenti e totalmente inaccettabili nei confronti del ministro degli Esteri Sebastian Kurz. E' scandaloso l'accusa nei confronti del ministro di essere un neo-nazista. Le parole hanno superato il limite". Lo ha detto Heinz-Christian Strache, leader del partito della destra liberalnazionale austriaca (Fpoe) a seguito della polemica scoppiata dalle dichiarazioni fatte ieri dal ministro degli Esteri austriaco Kurz dopo l'incontro con l'omonimo italiano Angelino Alfano quando sul tema migranti disse che "non e' ammissibile che persone salvate nel Mar Mediterraneo vengano portare in Italia sulla terraferma e poi portate verso nord" e che il "traffico che c'e' tra Lampedusa e la terraferma non deve esistere".

L'Austria: Lampedusa come centro di accoglienza permanente

Heinz Christian Strache, leader del partito della destra liberalnazionale austriaca (Fpoe) punta il dito contro il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che aveva descritto la presa di posizione del ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz "paragonabile a quella di un naziskin". Kurz al termine del vertice di ieri con il collega italiano Alfano sul team migranti aveva detto che il "traffico che c'e' tra Lampedusa e la terraferma italiana non deve esistere". Strache respinge "gli insulti permanenti da parte dell'Italia contro l'Austria ed il suo ministro degli Esteri perche' quanto detto da quel politico e' inaccettabile". Il leader del partito dell'estrema destra austriaca che fu anche di Joer Haider, conclude che "l'Italia dovrebbe astenersi dalle sue continue minacce contro l'Austria e tornare ad un dialogo ragionevole".

Sondaggio, per il 78% l'Europa ha lasciato sola l'Italia

L'Europa si e' comportata male nei confronti dell'Italia, abbandonandola. Lo sostiene il 78% del campione intervistato dall'Istituto Ixe' per Agora' Estate (Rai3). Il 19% invece ritiene che l'Unione europea abbia chiesto solo regole piu' rigorose. Detto questo, in Italia c'e' comunque un'emergenza immigrazione: lo pensa l'84% degli intervistati, un dato in linea con quello di una settimana fa (lo pensava l'85%). Quanto all'espressione "Aiutiamoli a casa loro", e' ritenuta affermazione di banale buon senso dal 48% del campione di intervistati, percentuale che sale al 52% per chi si dichiara elettore Pd. Per un italiano su quattro (24%) e' un'espressione che non ha particolare connotazione politica, ne' di destra ne' di sinistra dunque. Per il 17% degli elettori e' invece una frase di destra.