Migranti, il flop del piano Ue per l'Africa

L'Africa rimane il continente più povero

Il nome é altisonante (e lungo): Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa. Si tratta di un fondo che l'Unione europea e gli Stati membri hanno deciso di creare per spingere lo sviluppo economico dei Paesi interessati dal fenomeno delle migrazioni in Africa e per scoraggiare la partenza dei migranti offrendo una alternativa in Patria.

Fondo per l'Africa, mancano le risorse

Nel fondo l'Unione europea ha giá investito 2,6 miliardi di euro recuperandoli dal suo budget. E gli Stati membri? Per ora sono arrivati un'ottantina di milioni, di cui la gran parte giungono da Berlino che ha stanziato 50 milioni. Roma solo 4 (ma quest'anno sborserà 4 miliardi di euro per l'accoglienza), la Francia 3 e la piccola Estonia solo uno.

Fondo per l'Africa, dagli stati pochi soldi

Cifre estremamente risicate, dicono fonti europee, che dimostrano la mancanza di una volontà da parte dei governi europei a partecipare alla definizione di soluzioni di lungo periodo per il fenomeno migratorio. Va detto, gli Stati europei e l'Ue giá investono in Africa 20 miliardi di euro e per molti queste dovrebbero essere risorse sufficienti.

Fondo per l'Africa, dubbi sulla fattibilità

Giá, perché la vera domanda é, il piano é destinato al fallimento? Sulla carta il progetto funziona, l'idea é quella di investire in progetti concreti di sviluppo, creando opportunità di lavoro, soprattutto per giovani e donne, e di formazione. Ma il progetto, che sulla carta a Bruxelles funziona benissimo, rischia di arenarsi nella realtà africana. La maggior parte dei migranti infatti arriva da Paesi in guerra civile o sotto dittature: come il Sudan, l'Eritrea o la Somalia. Da Paesi parzialmente in guerra, come il Niger o il Congo. O semplicemente da Stati cosí poveri che anche una traversata sui barconi é preferibile. E se cinquant'anni di aiuti allo sviluppo non sono serviti a molto, dicono da piú parti, perché questa volta dovrebbe essere differente?