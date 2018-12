Migranti irregolari su un'isola deserta. L'idea della Danimarca

DANIMARCA COME L'AUSTRALIA: MIGRANTI IRREGOLARI SU UN'ISOLA DESERTA

L'Australia fa scuola. Così come il governo aussie ha ormai da molti anni sistemato i clandestini sull'isola di Nauru, in Europa c'è qualcuno che ha deciso di seguirne l'esempio. Si tratta della pacifica Danimarca, che proprio negli ultimi giorni ha disposto il trasferimento su un’“isola deserta” degli immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale.

IL PROFONDO CAMBIAMENTO DELLA DANIMARCA SUI MIGRANTI

Una presenza che si è fatta sempre più massiccia nel corso degli anni, tanto da cambiare radicalmente la forte politica di inclusione precedente e la nascita di una profonda insofferenza e peggioramento del clima sociale. Per questo, il governo guidato dal conservatore Rasmussen avrebbe deciso di recludere i clandestini in un centro di detenzione allestito sull'isola disabitata di Linholm, al largo della costa orientale. A spingere per questa soluzione, secondo i media locali, sarebbe il Dansk Folkeparti, il partito nazionalista che sta sostanzialmente tenendo in vita il governo Rasmussen, che deve per forza di cose accontentare su qualche punto il suo alleato più radicale. Ong e partiti di sinistra sono insorti contro il piano del governo. Ma presto una nuova Nauru potrebbe sorgere in Europa, a Lindholm.