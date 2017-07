Migranti, Juncker apre all'Italia: "Pronti 100 milioni e task force"

Migranti: Juncker a Gentiloni, pronti a nuovi interventi

La Commissione europea e' pronta a intervenire per la gestione dell'emergenza migranti a sostegno dell'Italia con misure concrete da attuare rapidamente su richiesta di Roma, già nelle prossime settimane. E' quanto si legge in una lettera inviata oggi al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e firmata dal presidente Jean-Claude Juncker, dal vicepresidente Frans Timmermans e dal commissario per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos.

L'Ue prepara 100 milioni per la legge Minniti e 500 esperti Frontex

In particolare, si legge nella lettera dei leader Ue al premier italiano, "la Commissione è pronta a decidere, se il governo italiano lo ritiene utile, azioni complementari". L'elenco di tali azioni comprende "fondi aggiuntivi di emergenza fino a 100 milioni nell'ambito del fondo Ue per l'asilo, l'immigrazione e l'integrazione per misure necessarie ad attuare la legge Minniti, e specialmente per accelerare le procedure di asilo e dimpatrio, per assistere le autorità locali e le comunità nell'accoglienza di migranti e per sostenere la loro integrazione"; misure per accelerare il ritmo della redistribuzione "per assicurare che tutti coloro che rispettano i criteri per il ricollocamento arrivati in Italia prima del 26 settembre prossimo siano ricollocati"; aumentare il sostegno per accelerare le procedure di rimpatrio con 500 nuovi esperti di Frontex disponibili e ulteriori fondi per finanziare un maggior numero di rimpatri; 40 esperti in più dall'ufficio europeo per l'asilo (Easo) per accelerare l'esame delle richieste di asilo e identificare più rapidamente quelle che non rispettano i criteri; organizzare un "workshop" operativo assieme alle autorità italiane e all'Iom per aumentare l'efficacia dei rimpatri; aumentare i rimpatri volontari attraverso fondi Ue e assistenza tecnica.

Juncker, "squadra permanente" per sostegno a Italia

La Commissione ha deciso di istituire una "squadra di contatto permanente" che avrà una linea diretta con le autorità italiane per sostenerle nell'affrontare l'emergenza migratoria. "Per assicurare una costante catena di comunicazione fra l'Italia e la Commissione durante l'estate - si legge nella lettera inviata oggi al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni da Jean- Claude Juncker - abbiamo deciso di stabilire un team di contatto permanente nella Commissione europea". La "squadra" assicurerà "un flusso permanente di informazioni con le autorita' italiane e una risposta operativa rapida dai servizi della Commissione. Riferirà direttamente al presidente Jean-Claude Juncker, al vicepresidente Frans Timmermans e al Commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos". Il "contact team" della Commissione sarà composto dal vicesegretario generale Paraskevi Michou, oltre che dai funzionari Simon Mordue e Stefano Grassi.

Migranti: Gentiloni, a impegni Ue segua mobilitazione Paesi

"Agli impegni su immigrazione presi da Juncker e Commissione - che ringrazio - corrisponda mobilitazione dei partner Ue a fianco dell'Italia". Lo scrive il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, su Twitter.