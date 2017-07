Migranti, Macron: "La Francia non ha sempre aiutato l'Italia"

Migranti, mea culpa di Macron

Paolo Gentiloni porta a casa una ammissione di responsabilità dal vertice trilaterale con Angela Merkel ed Emmanuel Macron che si é tenuto oggi a Trieste, sulla Goletta Palinuro. Il mea culpa é quello di Emmanuel Macron, che ha ammesso che la Francia, in passato, non ha sempre fatto la sua parte nell'aiutare l'Italia. Ma da parte del presidente é arrivato un no secco alla possibilità di accoglienza dei migranti economici come di apertura dei porti francesi.

Macron: "La Francia non ha sempre fatto la sua aprte"

"La Francia non ha fatto sempre la sua parte per gestire l'emergenza migranti". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a Trieste per il vertice sui Balcani assieme al premier Paolo Gentiloni e alla cancelliera tedesca, Angela Merkel. La Francia "e' solidale" con l'Italia riguardo alla emergenza della gestione dei migranti, ma ribadisce che non accogliera' i migranti economici. Accanto al premier italiano, Paolo Gentiloni e alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, Macron ha ripetuto che Parigi continuera' a fare differenza in termini di accoglienza tra i rifugiati e i migranti economici, "su questo non cedero' allo spirito di confusione imperante", ha aggiunto.

Gentiloni: serve Unione piu' forte e coesa

"Abbiamo avuto, in vista di questo importante vertice, l'occasione di uno scambio di vedute innanzitutto con l'obiettivo di confermare la necessita' di avere un'Europa piu' coesa e piu' forte", ha detto il presidente del Consiglio al termine del trilaterale. "Credo - ha proseguito Gentiloni parlando alla stampa sul molo Audace - che l'impegno comune per il rilancio dell'Europa sia emerso con grande chiarezza in queste ultime settimane e mesi, constatato anche la scorsa settimana ad Amburgo nel G20".

Gentiloni ha poi continuato: "L'Unione europea deve avere una visione ed un punto di vista comune in un contesto internazionale in cui a una crescita economica promettente si associano fenomeni di tensione, di difficolta' nelle relazioni commerciali oltre che di incomprensioni sul piano geopolitico". Secondo Gentiloni, "un' Europa coesa e forte e' anche un contributo alla stabilita' e alla pace".

Merkel: solidali con Italia, ha fatto un lavoro fantastico

"Siamo solidali con l'Italia che ha fatto qualcosa di fantastico" nella gestione dei migranti. Lo dice la cancelliera tedesca, Angela Merkel durante la conferenza stampa con il premier Paolo Gentiloni e il presidente francese Emmanuel Macron durante il vertice di Trieste sui Balcani.