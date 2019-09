Migranti, Macron: la Francia non può accogliere tutti. Vede Trump su Libia e..

Migranti: Macron, no accoglienza per tutti se si vuole farla bene

"La Francia non può accogliere tutti se vuole farlo bene". Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista a Europe 1 a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu a New York. Per il capo di Stato, "non c'è abbastanza cooperazione in Europa, dobbiamo guardare alla realtà di questo fenomeno migratorio e prendere decisioni". "Oggi - ha sostenuto Macron - siamo sia inefficaci che disumani in Europa come in Francia. Dobbiamo accelerare la rifondazione delle regole di Schengen e Dublino, vale a dire avere regole comuni in materia di asilo ed essere più efficienti nel rimandare nel loro Paese, fin dall'inizio, coloro che non sono destinati a rimanere in Europa".

TRUMP VEDE MERKEL E MACRON, IRAN E LIBIA AL CENTRO

Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, la cancelliera tedesca Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, la Merkel si è discusso in particolare "del comportamento aggressivo e destabilizzante dell'Iran e del conflitto in corso in Libia", mentre il presidente ha ribadito "l'importanza della diversificazione energetica in Europa e dell'aumento delle spese per la difesa". Nel colloqui con Macron, "i due leader hanno discusso dei modi per affrontare le tensioni in Medio Oriente, in particolare la risposta al comportamento sempre più belligerante dell'Iran". Trump, inoltre, ha sottolineato "la necessità di ridurre le barriere al commercio e la parità di trattamento per le società ed i lavoratori americani" e ha parlato della web tax.