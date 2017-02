Migranti, Marocco come la Turchia:"L'Ue applichi accordo commerciale o ondata"

Immigrati, Italia e Germania scrivono all'Ue

MAROCCO COME LA TURCHIA, MINACCE ALL'UE SUI MIGRANTI

Rabat come Ankara. In mezzo, sempre i migranti usati come spauracchio per l'Europa. Il Marocco ha ammonito l'Unione europea a dare "piena" attuazione all'accordo agricolo firmato nel 2012, sostenendo che la sua mancata applicazione potrebbe innescare nuovi ondate di migrazione illegale. L'intesa di libero scambio sui prodotti agricoli e ittici era stato bloccato nel dicembre del 2015 da una Corte europea dopo il ricorso presentato dal Fronte Polisario che contestava l'inclusione del Sahara Occidentale nel trattato. Tuttavia, lo scorso dicembre la Corte di giustizia europea ha ribaltato il verdetto.

RABAT: "L'UE RISPETTI L'ACCORDO COMMERCIALE AGRICOLO OPPURE ONDATA DI MIGRANTI"

Il ministero per l'Agricoltura e la Pesca marocchino ha diffuso un comunicato in cui si afferma che la recente sentenza "conferma il protocollo commerciale che deve essere pienamente attuato". Se non verrà applicato, ha aggiunto, l'Europa rischia di trovarsi esposta al "rischio di una ripresa dei flussi migratori che il Marocco, con grandi sforzi, è riuscito a gestire e a contenere". Inoltre, la sua mancata applicazione constringerebbe il Marocco a puntare su accordi con altri Paesi.