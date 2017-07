Migranti, Mattarella sbotta contro l'Ue: "Vogliamo risposte, non battute"

Mattarella: "Sui migranti vogliamo serietà, non battute o facezie"

"E' una discussione collegiale, seria e responsabile, quella che chiediamo, senza spazio per battute estemporanee al limite della facezia, che non si addicono al dialogo e al confronto internazionali". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina della crisi dei migranti e delle politiche di chiusura di alcuni Paesi europei.

Fermezza negoziale in Ue anche sui migranti. La gestione sia comunitaria

"Sono certo" che lo stesso "metodo di fermezza negoziale" usato per risolvere il problema delle banche "sarà quello che ci consentirà di superare i numerosi ostacoli che ancora si frappongono a un lungimirante ed efficace governo del tema forse più rilevante oggi di fronte all'Unione Europea, quello di una gestione del fenomeno migratorio di carattere autenticamente comunitario", ha proseguito Mattarella.

Mattarella: "Europeizzare accoglienza e rimpatri"

"Se l'Italia è, nel Mediterraneo, frontiera d'Europa, all'europeizzazione del salvataggio di vite umane in mare, che ha visto il nostro Paese ricordare ad altri, attraverso l'esempio, quali fossero i principi e i valori che costituiscono le fondamenta stesse della civiltà d'Europa, deve corrispondere l'europeizzazione dell'accoglienza di chi ha diritto, ma anche l'europeizzazione dei rimpatri e la predisposizione di canali legali di immigrazione".

"Non è facile - ha concluso - elaborare strumenti adeguati di fronte a un fenomeno di tale ampiezza, ma questo deve essere il nostro obiettivo. Vi sono varie strade per governarlo: quella che certamente non esiste è l'illusione di poterlo rimuovere".