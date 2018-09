Migranti, Merkel cede alla linea Kurz-Salvini: "Rafforzare frontiere esterne"

MIGRANTI: MERKEL-KURZ, OK AD AUMENTO CONTROLLI ALLE FRONTIERE

Più controlli alle frontiere per arginare i flussi migratori verso i Paesi dell'Unione Europea. E' quanto hanno concordato la cancelliera tedesca Angela Merkel ed il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, presidente di turno della Ue, in visita a Berlino. I due capi di governo hanno annunciato sforzi per migliorare la collaborazione con l'Africa, da cui provengono i flussi migratori, e l'impegno per il piano della Commissione europea per rafforzare Frontex, che nel 2020 dovrebbe arrivare a 10mila effettivi.

Merkel verso la posizione di Kurz e Salvini

Kurz ha quindi fatto sapere che a dicembre a Vienna ospiterà un vertice Ue-Africa, organizzato con l'obiettivo di rafforzare i legami economici con il continente, aumentando gli investimenti e gli aiuti nei Paesi africani. Il viaggio del cancelliere a Berlino - seguito domani da una tappa a Parigi per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron - è avvenuto in preparazione del vertice informale Ue di Salisburgo, mercoledì e giovedì, che avrà al centro proprio il tema della migrazione.