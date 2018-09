Migranti, niente di fatto al meeting Ue in Austria. Restano le distanze

Migranti: fonti Ue, restano le distanze

Dopo oltre 4 ore di dibattito restano le distanze tra i leader Ue sulla gestione interna dell'immigrazione, mentre i 27 si sono trovati d'accordo sulla necessita' di rafforzare il coinvolgimento dei paesi terzi, incluso l'Egitto.

Migranti: Conte a Merkel, accordo e poi Italia farà sua parte su 'secondari'

Trovare una soluzione per la gestione dei movimenti secondari di migranti. Questa la richiesta che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto ai partner Ue durante la cena dei leader a Salisburgo. Secondo quanto trapela, la cancelliera, che sulla questione dei 'sceondary movements' ha già siglato un accordo con Grecia e Spagna, avrebbe parlato di un numero notevole di movimenti secondari (ovvero di migranti che si spostano all'interno delle frontiere Ue) e della necessita' di un registro comune dei richiedenti asilo. Il premier Giuseppe Conte, viene ancora riferito, avrebbe commentato la presa di posizione della Merkel assicurando che quando ci sarà un'intesa e l'intero meccanismo di redistribuzione sarà messo in moto l'Italia si prenderà le sue responsabilità anche sui movimenti secondari. Sul tema migranti, argomento principale al tavolo dei 28, è intervenuto tra gli altri anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, presidente di turno della Ue, che avrebbe messo sul tavolo la proposta di una 'solidarietà flessibile' per quanto riguarda l'accoglienza. Proposta che sarebbe stata bocciata proprio dalla Merkel.