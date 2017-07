Migranti, Praga accusa l'Italia: non collabora alla redistribuzione

Il premier Ceco Sobotka

Non siamo noi, siete voi. La Repubblica Ceca accusa l'Italia di non cooperare nel programma di ridistribuzione dei migranti tra i paesi europei e di aver rifiutato l'offerta del governo di Praga di accogliere 10 richiedenti asilo presenti sul territorio italiano. E' quanto emerge in una lettera che il governo ceco inviera' formalmente domani alla Commissione europea per rispondere alla procedura di infrazione sulle relocation (il programma di ridistribuzione dei richiedenti asilo) avviata lo scorso mese.

Praga si difende: eravamo disponibili ad accogliere 10 persone

Nella lettera, anticipata dalla Televisione Ceca (Ceska televize), il governo di Praga sottolinea che l'Italia "non ha risposto in alcun modo all'offerta fatta dalla Repubblica Ceca di prendere 10 persone dal territorio italiano". L'offerta era stata avanzata il 13 maggio del 2016. In generale, il governo ceco rimprovera a Grecia e Italia di non essere state in grado di fornire documenti per i richiedenti asilo e di non aver consentito alle autorita' ceche di condurre interviste dei candidati alla relocation per permettere una verifica in termini di sicurezza.

Praga accusa: non abbiamo potuto parlare con i migranti

Il governo italiano avrebbe risposto positivamente a una prima offerta di Praga di accogliere 10 richiedenti asilo il 5 febbraio 2016, ma le autorita' ceche avrebbero poi rifiutato i candidati alla relocation perche' l'Italia non aveva fornito documenti di identificazione. Senza la possibilita' di condurre interviste in Italia e Grecia, e in mancanza documenti di identificazione, Praga ritiene di non poter garantire la sicurezza sul suo territorio, perche' i richiedenti asilo potrebbero costituire una minaccia in termini di estremismo religioso o possibili legami con l'organizzazione dello Stato islamico.

Italia non coopera nella redistribuzione

Secondo la lettera della Repubblica Ceca alla Commissione, l'Italia non sta dimostrando sufficiente cooperazione sul programma delle relocation. Il governo di Praga ricorda di aver annunciato di essere pronto a accogliere 20 richiedenti asilo dall'Italia e 30 dalla Grecia prima il 5 febbraio, e poi il 13 maggio del 2016. Secondo i dati della Commissione, a oggi la Repubblica Ceca ha accolto 12 richiedenti asilo dalla Grecia su 2.691 previsti dal programma di relocation.