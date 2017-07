Migranti, raddoppiati gli sbarchi in Spagna

Migranti, crescono gli sbarchi in Spagna

La Spagna teme di diventare il nuovo Paese di approdo delle migliaia di disperati che dalla costa del Nord Africa tentano di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Europa. Negli ultimi giorni sono state salvate 308 persone che tentavano di attraversare il braccio di mare tra il Marocco e la Spagna. Ma dall'inizio dell'anno sono piú di 6mila gli arrivi, raddoppiati rispetto all'anno precedente.

Madrid ora teme l'invasione

I numeri di questi giorni fanno pensare che la rotta dei migranti, ancora saldamente imperneata sulla Libia, si stia lentamente spostando verso il Marocco e l'Algeria. Sono questi due Paesi con solidi governi, che hanno guindi un maggiore controllo del territorio e delle acque territoriali. Ma i chilometri di costa da controllare sono molti e piccoli gruppi riescono comunque a partire.

La rotta libica troppo pericolosa

Per i migranti, quasi tutti di origine subsahariana, fuggono da Nigeria, Costa d'Avorio, Sudan e cercano di raggiungere l'Europa attraverso la Libia. Ma la situazione nel Paese sta degenerando e il richio di essere rapiti o uccisi é molto grande. Alcuni sopravvissuti denucniano di uomini venduti come schiavi, altri torturati per convincere le famiglie a versare un riscatto. E ancora bambini sfruttati nel mercato del sesso o peggio ancora uccisi per gli organi.

Spagna: 50 dispersi in mare, si teme siano annegati

Almeno 50 migranti sono dispersi in mare e si teme siano affogati nello Stretto di Gibilterra vicino all'isola di Alboran. Lo riferisce la Guardia Costiera iberica dopo aver recuperato tre sopravvissuti "esausti e disorientati" da un gommone che inizialmente aveva a bordo molte piu' persone. "Supponiamo che (le altre) siano affogate", ha riferito un portavoce della marina iberica.

Il gommone mezzo affondato e' stato indiividuato a circa 50 km a sud-ovest dell'isola di Alboran che sorge nel centro dello Stretto, tra Marocco e Spagna. Gli unici sopravvissuti sono tre uomini tra i 17 ed i 25 anni dall'Africa subsahariana che hanno riferito come "il gommone sia andato alla deriva per diversi giorni dopo aver lasciato le coste settentrionali del Marocco".

Se il timore trovera' conferma si trattera' del peggiore tragedia dall'inizio dell'anno nella rotta da anni residuale tra l'Africa e l'Europa tramite la Spagna. Dall'inizio dell'anno 60 persone hanno perso la vita lungo questa rotta occidentale mentre 6.664 ce l'hanno fatta secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Nello stesso periodo in Italia sono arrivate oltre 84.000 persone.