Migranti, Seehofer presenta il suo piano e insiste sui centri di transito

Migranti, Seehofer si dissocia dal governo Merkel e rilancia i centri di transito

Nuova mossa a sorpresa di Seehofer, e la Germania rischia di ricadere in una crisi politica. Nonostante la lite con i partiti di coalizione e con Angela Merkel, il masterplan sui migranti di Horst Seehofer presentato stamattina contiene infatti il riferimento ai "centri transito", e prevede che i migranti da qui "saranno respinti direttamente nei paesi competenti".

Seehofer presenta il suo masterplan

Si tratta di "un piano del ministro dell'Interno", non è un piano di coalizione, ha affermato, sottolineando che sia datato 4 luglio. "Importante è il risultato", ha aggiunto. Il punto non rispecchia il compromesso raggiunto con l'SPD. A questo punto potrebbe dunque riaprirsi la diatriba all'interno della Grosse Koalition che aveva già portato il ministro a un passo dalle dimissioni, con la possibile crisi di governo per la cancelliera.