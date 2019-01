Migranti, la Spagna sfida Italia e Visegrad:"Stop fondi Ue a chi non accoglie"

Migranti, la Spagna propone lo stop dei fondi Ue a chi non accoglie

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez chiederà all'Unione europea di tagliare i fondi ai paesi che non rispettano gli accordi di accoglienza dei migranti. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Pais, citando fonti del governo di Madrid. Secondo il quotidiano, Sanchez cercherà su questo punto un asse con Francia e Germania e farà pressione a Bruxelles affinché siano ridotti i fondi ai paesi che non rispettano gli accordi sulla distribuzione dei naufraghi salvati nel Mediterraneo centrale.

La mossa della Spagna contro Visegrad e contro l'Italia. Con l'appoggio di Berlino e Parigi

Secondo El Pais, la posizione di Madrid e' rivolta non solo ai paesi dell'Europa dell'Est, come Polonia, Ungheria e Slovacchia da sempre sulla linea della fermezza in quanto ad accoglienza, ma anche all'Italia, il cui governo "infrange le regole negando lo sbarco alle navi". Il quotidiano madrileno riconosce che "l'iniziativa si scontra con una difficolta' che ostacola molte altre decisioni della Ue: il requisito dell'unanimita'. Senza l'approvazione di Ungheria o Polonia sara' impossibile approvare questa proposta. Fonti governative confidano tuttavia, che la pressione della Germania e della Francia, tra gli altri partner, possano servire a superare l'opposizione iniziale".