Migranti, stop Ue all'export di gommoni in Libia

Migranti, embargo Ue sui gommoni venduti in Libia

L'Unione europea prova a trovare una soluzione, per quanto le compete, alla crisi dei migranti. E mentre gli Stati membri restano quasi tutti in silenzio sul tema dell'accoglienza il Consiglio Affari esteri dell'Ue (che raccoglie i ministri degli esteri dei 28) ha deciso di limitare l'export di 'materiali sensibili' in Libia. Nuove regole limitative da parte dell'Unione europea per l'export di gommoni e di motori fuoribordo dunque, tutti materiali usati dagli scafisti per il trasporto dei migranti nel Mediterraneo.

Decisione priva di effetti concreti

Ma il provvedimento rischia di rivelarsi un vero buco nell'acqua. Solo una minima parte dei gommoni e dei motori usati dagli scafisti infatti proviene dall'Europa. La maggior parte arriva dalla Cina e, come quello nella foto di questo articolo, dalla Russia. Gli scafisti cercano il massimo utile e dunque puntano su attrezzature a basso costo, anche se scadenti. E i motori spesso sono vecchi e malfunzionanti, tanto che dopo poche miglia di distanza dalla costa si bloccano.

Visti umanitari, Alfano dice no

L'immigrazione continua a tenere banco nelle discussioni fra i 28 a Bruxelles: l'ipotesi italiana di concedere visti umanitari e' stata ridimensionata dal ministro Angelino Alfano e bocciata da Bruxelles, dopo aver provocato una nuova minaccia austriaca sul Brennero. Al Consiglio Esteri a Bruxelles la principale questione e' rimasta la situazione in Libia, e i principali Paesi non si sono pronunciati sulla ripartizione degli arrivi di profughi chiesta dall'Italia.

Il ministro degli Esteri austriaco, Sebastian Kurz, e' pero' tornato a ventilare la possibilita' che il suo Paese "protegga la frontiera al Brennero": la sua preoccupazione era rivolta all'ipotesi, circolata nei giorni scorsi, che l'Italia possa decidere di concedere centinaia di migliaia di "visti umanitari" ad altrettanti migranti che sarebbero cosi' liberi di lasciare l'Italia. Alfano ha pero' escluso che questo sia una priorita' del governo: "Non e' una questione che noi abbiamo all'ordine del giorno - ha detto - di certo abbiamo una strategia che vuole essere efficace e ha la necessita' di una cooperazione europea", ha aggiunto.