Migranti, storica rottura di Kurz: l'Austria si ritira dal patto Onu

Migranti: Austria annuncia il ritiro da Patto mondiale migrazioni

L'Austria si ritirerà dal Patto mondiale per le migrazioni perché potrebbe gettare le basi per la creazione di un diritto umano alla migrazione. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz. "Per noi è importante che l'Austria non entri in un consueto impegno di legge internazionale, quindi abbiamo deciso di non aderire al patto", ha dichiarato Kurz, citato dall'agenzia austriaca Apa.

Migranti, storica rottura di Kurz. Le Pen applaude

Si tratta di una rottura dalla portata davvero storica e che potrebbe aprire reazioni a catena. Di conseguenza, l'Austria non sarà presente alla riunione dei capi di Stato e di governo per adottare il Patto mondiale per le migrazioni sicure, ordinate e regolari, concordato lo scorso luglio alle Nazioni Unite. Il summit è in programma in Marocco il 10 e 11 dicembre. Dal Patto si erano ritirati anche gli Stati Uniti e l'Ungheria. "Congratulazioni a quelle nazioni che difendono la loro sovranita' in materia di immigrazione. Il buon senso e' di ritorno in Europa": lo scrive la leader del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen, commentando in un tweet la decisione del governo di Vienna.