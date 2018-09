Migranti, tutte le cifre del 2018: Spagna e Grecia, più arrivi dell'Italia

Migranti: Oim, 78.372 entrati in Europa via mare quest'anno

Secondo le ultime statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), un totale di 78.372 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare tra l'inizio del 2018 e il 20 settembre. Di questi, 34.238, pari al 44% del totale, sono giunti in Spagna, Paese seguito dalla Grecia (22.261 arrivi) e dall'Italia (20.859).

Primo Paese d'arrivo Spagna, seguita da Grecia e Italia

Sembnra dunque funzionare la cura Minniti prima e Salvini poi, con gli arrivi nel nostro Paese che continuano a diminuire. "Negli anni siamo stati noi a porre la questione delle ong nel Mediterraneo e ora non c'e' piu' una ong nel Mediterraneo. Per fortuna, perche' le operazioni devono farle le autorita' competenti". Lo dice Luigi Di Maio, leader del M5s, in un'intervista a Radio Anch'io.