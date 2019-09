Migranti, vertice a Malta. Berlino promette: "Aiuteremo l'Italia"

Migranti: a Malta incontro su ripartizione nell'Ue

Distensione con Malta, riavvicinamento con la Germania. L'Italia arriva con buone speranze al vertice sui migranti di Malta. L'istituzione di un nuovo meccanismo per la redistribuzione dei migranti tra gli Stati membri dell'Ue è al centro dell'incontro che i ministri dell'Interno di Italia (Luciana Lamorgese), Germania (Horst Seehofer), Francia (Christophe Castaner) e Malta (Michael Farrugia) terranno oggi a Vittoriosa presso La Valletta. All'incontro di Vittoriosa prenderanno parte sia funzionari della Finlandia, che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, sia rappresentanti della Commissione europea. P

Malta, rapporti con Roma "stanno migliorando"

Secondo il ministro Lamorgese, arrivata a Malta, "ci sono buone prospettive". E La Valletta gli fa eco. "I rapporti col nuovo governo italiano stanno migliorando". Lo ha detto il ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia, al suo arrivo al Forte Sant'Angelo a Malta. "Vogliamo aiutare Italia e Malta, non possiamo continuare come in passato, lasciandole sole". Così invece il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, al suo arrivo al vertice sui migranti di Malta. Il ministro si è detto "ottimista" sull'esito del vertice, ha sottolineato che è necessario guardare all'interesse di Italia e Malta, "ma anche al nostro".