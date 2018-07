Mondiali 2018, la vittoria della Francia non ferma la guerriglia anti Macron

MONDIALI 2018: FESTA IN FRANCIA, DISORDINI SUGLI CHAMPS ELYSEES

Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco.

MONDIALI 2018: IL TRIONFO NON FERMA LA CONTESTAZIONE A MACRON

La grande festa popolare in Francia per la vittoria ai Mondiali di calcio è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone. Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. Una volta dispersi i vandali, la festa è ripresa. Altri incidenti sono avvenuti a Marsiglia, Ajaccio e Lione. In quest'ultima città vi sono stati scontri fra la polizia e un centinaio di persone. Ma per il resto è stata tutta la Francia a scendere in strada fra un tripudio di bandiere e canti della Marsigliese.