Moscovici (ancora lui) attacca Salvini: "Con lui in Italia clima illiberale"

Moscovici: "In Italia con Salvini clima da democrazia illiberale"

In Italia con Matteo Salvini c'è un "clima" di populismo e democrazia illiberale: lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un'intervista alla radio francese France Info. "Quando ci sono ingredienti come il nazionalismo, come la xenofobia, come gli attacchi contro la liberta' di stampa, come gli attacchi contro l'ordine costituzionale, come le minacce contro l'indipendenza della giustizia, c'e' un clima nel mondo che è quello della democrazia illiberale nel senso di attacco contro la democrazia delle liberta'", ha spiegato Moscovici.

Moscovici: "Anche Salvini tra i nemici dell'Europa"

"Ci sono uomini e donne che arrivano al potere in Cina, in Russia, negli Stati Uniti, in Brasile" ma "e' il caso anche in Europa con la Polonia, l'Ungheria e per certi aspetti l'Italia", dove "si sente che c'è un clima, che si può chiamare populismo o democrazia illiberale, che non deve lasciare indifferenti". Secondo Moscovici, "il nazionalismo deve essere combattuto". Tra "i nemici dell'Europa" ci sono "Orban, Kaczyski, Le Pen e verosimilmente Salvini", ha detto il commissario. Tuttavia "oggi l'Italia, contrariamente alla Polonia e all'Ungheria, non puo' essere tacciata di non rispettare lo Stato di diritto. Non faccio processo alle intenzioni", ha precisato Moscovici. "Salvini non incarna quello che amo. E' un leader di estrema destra e che si spinge verso il nazionalismo e la xenofobia. Ma l'Italia resta una grande democrazia", ha concluso il commissario.