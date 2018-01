Moscovici: elezioni 2018 in Italia incerte, rischio per l'Europa

"Tra i rischi che si potrebbero materializzarsi entro il 2019" nell'Unione Europea c'è quello che riguarda "la governance di grandi paesi europei che è una questione complicata" in particolare in Italia, in Spagna e in Germania. Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa a Parigi nella sede della Commissione Ue in Francia, è il Commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici. L'Italia, rileva, "si prepara ad elezioni incerte" e non è chiaro "quale sarà la maggioranza, quale programma europeo ne uscirà mentre la situazione economica del Paese non è ancora tra le più solide nella zona euro". "Fortunato chi potrà dire" quale sarà l'esito delle elezioni, sostiene Moscovici. Ma non c'è solo l'Italia tra le incognite europee. In Spagna - ha ricordato il commissario - "il governo è minoritario e deve affrontare la crisi catalana" mentre in Germania "aspettiamo ancora un nuovo Governo ma mi rallegro per l'accordo di principio trovato venerdì. La strada per un nuovo governo è ancora lontana ma accolgo con favore il senso di responsabilità dell'Spd. Entrare in nuova colazione non è facile per loro". La Germania, aggiunge Moscovici, "ha bisogno di un governo stabile e l'Europa ha bisogno di una Germania ambiziosa".

ELEZIONI 2018 MOSCOVICI, SCEGLIERE GOVERNO SPETTA AGLI ITALIANI

"Non ho commenti da fare sulla situazione politica in Italia: spetta agli italiani scegliere il proprio governo". Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, replica, a Strasburgo a margine della riunione del collegio dei commissari, alla domanda se a suo parere sia più preoccupante per il futuro della zona euro una vittoria del centrodestra o del Movimento Cinque Stelle. "Come commissario europeo - continua - lavoro molto bene con il governo di Paolo Gentiloni, con Pier Carlo Padoan". "Non è un segreto - prosegue Moscovici - che sugli orientamenti europei, sulle decisioni da prendere sulla zona euro, c'è una convergenza di vedute molto chiara con Paolo Gentiloni, Pier Carlo Padoan e il governo. Per il resto, questo non significa nulla per quanto riguarda le scelte che faranno gli italiani: la Commissione e io stesso, come d'abitudine, lavoreremo con il governo democraticamente eletto dagli italiani".

"Semplicemente - prosegue Moscovici - non si può evitare, nella ricerca di un approfondimento della zona euro, di avere dell'interesse o delle simpatie per chi lo promuove". "Mi si potrebbe sospettare - aggiunge - come socialista e democratico, di avere delle simpatie per il Pd, e non si avrebbe torto, ma questo non avrebbe alcun impatto sulla qualità del lavoro che possiamo sviluppare con qualsiasi governo italiano e sulla sovranità del popolo italiano nel scegliere i suoi candidati. Quello che desidero prima di tutto - conclude - è che l'Italia, dopo le elezioni, abbia un governo pro europeo e pro euro".