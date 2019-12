Nato, vertice Londra: Macron, Trudeau e Johnson prendono in giro Trump. Video

Sta crando agitazione in rete il breve filmato video sbarcato su Twitter attraverso l'account di Power&Politics, giornale televisivo canadese, nel quale il premier canadese Justin Trudeau, il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron sembrano prendersi gioco del presidente americano Donald Trump. Trudeau, Johnson Macron ed altri Vip scambiano alcune parole al ricevimento a Buckingham Palace.

"Nessuno- si legge sul tweet - cita per nome Trump ma sembrano impegnati a discutere della sua tanto lunga quanto improvvisata conferenza stampa celebrata in precedenza in giornata". "Per questo avete fatto tardi", chiede Johnson. "Era in ritardo - risponde Trudeau - perché ha fatto una conferenza stampa di 40 minuti". E poi, con il sorriso, "hai visto il suo team, completamente stordito". Anche Macron interviene nelle conversazione, senza che si riescano a sentire le sue parole.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP