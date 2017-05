Nemico dell'ambiente e 'uomo di destra'. Ecco chi é E. Philippe

Il nuovo rpemier francese, Edouard Philippe

Non é favorevole ai matrimoni omosessuali, privilegia lo sviluppo economico all'ambiente e se dovesse collocarsi nel panorama politico francese lo farebbe a destra. E' questo Edouard Philippe, l'uomo che Emmanuel Macron ha scelto per guidare il suo governo. Non si tratta di una scelta dettata da una amicizia personale o da una profonda sintonia di vedute, quanto ad un preciso calcolo politico.

Macron si prepara alle elezioni legislative

Macron ha infatti vinto le elezioni presidenziali, ma questo non significa che d'ora in avanti tutto andrá liscio e che potrá plasmare la Francia secondo il suo volere, anzi. Fra pochi giorni si tornerà al voto per rinnovare l'Assemblea nazionale e se En Marche! non dovesse riuscire ad avere la maggioranza o un numero consistente di voti si aprirebbe un periodo turbolento in Parlamento.

Macron in cerca di una solida maggioranza

Lo spauracchio é la coabitazione, la situazione per cui al governo e all'Eliseo siedono due politici espressione di partiti diversi. Certo, Macron dovrá allearsi con i socialisti o i repubblicani per guidare il Paese (a meno che non faccia man bassa di voti). Ma é essenziale che porti a casa un buon risultato per poter trattare da una posizione di forza.

Macron guarda all'elettorato di centro-destra

E cosí il fondatore di En Marche ha deciso la strategia vincente. Nominare un politico di destra, perfino conservatore, in modo da strizzare l'occhio all'elettorato che al ballottaggio aveva votato per i Repubblicani o addirittura per Le Pen.

Chi é Edouard Philippe

Philippe, ex manager del colosso energetico Areva, ha militato due anni nel Partito socialista per poi passare nel 2002 all'Unione per il movimento popolare, fondato insieme ad Alain Juppé. L'Ump e' di orientamento conservatore, liberale e cristiano. Per Juppé si e' occupato anche della campagna alle primarie, per poi seguire il vincitore, Francois Fillon.

Non certo un uomo di sinistra. Liberation ha ricordato come il successore di Bernard Cazeneuve sia a favore di un nuovo aeroporto a nord di Nantes. Un punto che, secondo la testata, contribuirá a raffreddare ulteriormente i rapporti con gli ecologisti. Philippe ha infatti votato sia contro il progetto di legge per proteggere la biodiversitá, sia quello per la transizione energetica, volta a promuovere le rinnovabili e attuare azioni volte a frenare il riscaldamento climatico.