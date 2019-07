Nomine europee, Von der Leyen già in bilico: deve convincere i socialisti

Nomine europee: via incontri di Von der Leyen a Bruxelles

Settimana chiave per la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della prossima Commissione europea. La presidente designata, la cui candidatura la settimana prossima sarà sottoposta al voto del Parlamento, avra' una riunione con i presidenti dei gruppi in Parlamento mercoledì pomeriggio, una serie di contatti con "tutti gli attori principali" delle istituzioni Ue e degli incontri con le principali famiglie politiche dell'Eurocamera.

Von der Leyen, incontro decisivo per convincere i socialisti

Von der Leyen, già a Bruxelles da ieri, mercoledì mattina vedrà il gruppo dei Socialisti&Democrtici in quello che si annuncia l'incontro decisivo per la sua conferma alla guida dell'esecutivo comunitario da parte dell'Europarlamento. Il gruppo S&D appare diviso sull'attitudine da tenere nei confronti di von der Leyen, la cui candidatura incontra l'opposizione della Spd tedesca e di altre delegazioni nazionali. Nella stessa giornata von der Leyen incontrerà il gruppo dei liberali di Renew Europe oltre alla conferenza dei presidenti dell'Europarlamento. Sempre mercoledì, alle 15, è fissata la riunione della ministra tedesca con i capigruppo dell'Eurocamera.

Incontro tra Von der Leyen e Michel

Una portavoce della Commissione ha precisato che von der Leyen incontrerà "tutti i gruppi politici e gli attori chiave", incluso probabilmente il negoziatore per Brexit Michel Barnier. La plenaria voterà sulla sua conferma come presidente della Commissione il 16 luglio a Strasburgo. Von der Leyen oggi pomeriggio incontrerà il primo ministro belga, Charles Michel, eletto dai capi di Stato e di governo come nuovo presidente del Consiglio europeo.