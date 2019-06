Nomine Ue, Conte: "Mille nomi". Ma prende corpo l'ipotesi Draghi

Da qualche giorno si sta facendo strada l'ipotesi che Mario Draghi vada alla presidenza della Commissione europea lasciando la suo poltrona di presidente della Bce, che comunque sarebbe in scadenza a novembre. Una soluzione che troverebbe il plauso di tutte le cancellerie europee.

Mario Draghi é infatti considerato un 'tecnico' sopra le parti, affidabile e serio. Insomma, qualcuno su cui contare qualunque sia il governo in Italia. Per il nostro Paese sarebbe un colpo grosso, anche perché fonti di Bruxelles svelano ad Affaritaliani.it che se il governo italiano avanzerà una candidatura politica (come quella di Giorgetti) il dicastero a cui potrà aspirare sarà modesto (Commercio o Agricoltura, a cui potrebbe andare il sottosegretario leghista o Concorrenza) e la bocciatura del Parlamento europeo possibile.

CONTE TENTENNA

Mario Draghi presidente della Commissione europea? "Saltano mille nomi, in questo momento sono giorni caldi. Aspettiamo, ci sono candidature più probabili, altre meno. Stiamo lavorando tutti insieme, c'è un buon clima costruttivo"., h spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del G20 di Osaka. Il premier intende prendere tempo per cercare di capire quali sono le opzioni sul tavolo.

I DUBBI DI SALVINI

La Lega ha preso più voti alle europee dei 5 stelle quindi toccherebbe alla Lega indicare un nome. "E Giancarlo Giorgetti è uno dei nomi che a me piacerebbe che rappresentasse non la Lega ma 60 milioni di italiani in Europa", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la trasmissione 'Dritto e rovescio' che andrà in onda questa sera su Rete 4, rispondendo a una domanda su Giorgetti, se lo vedrebbe come possibile commissario. "Vorrei mandare in Europa un italiano che si ricorda di esserlo per 5 anni", ha concluso.

IL SILENZIO DI DI MAIO

Sul tema il vicepremier Luigi Di Maio non ha ancora fatto dichiarazioni. Il motivo? Vuole mandare avanti il premier Conte, anche perché sa che con il risultato delle europee il Movimento non puó avanzare nessuna candidatura, ma potrebbe appoggiare con maggiore convinzione il nome di un tecnico super partes.