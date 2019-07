Nomine Ue, Italia e altri 8 Paesi contro Timmermans

I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sarebbero più vicini a trovare un accordo sulle nomine, dopo che i leader hanno iniziato a discutere un nuovo pacchetto che prevede Frans Timmermans alla Commissione, Kristalina Georgieva al Consiglio Europeo e Charles Michel come Alto rappresentante per la politica estera. "Siamo più ottimisti", hanno detto fonti spagnole: "i socialisti e i liberali sono d'accordo. I Popolari hanno ancora delle difficoltà, ma si stanno convincendo della necessità di un consenso". Il Vertice sulle nomine è ancora in corso dopo oltre 15 ore di negoziato.

E' ANCORA STALLO, MA SOLUZIONE PIU' VICINA

Il pacchetto potrebbe ancora essere bocciato da una minoranza di blocco, dopo che i paesi del gruppo di Visegrad hanno ribadito la loro contrarietà al socialista Timmermans. Oltre alla bulgara Georgieva, vicina al Ppe, e al belga Michel, della famiglia liberale, il popolare tedesco Manfred Weber dovrebbe presiedere l'Europarlamento, mentre alla liberale danese Margrethe Vestager andrebbe la vicepresidenza della Commissione. Diverse fonti sottolineano tuttavia che alcuni nomi indicati nel pacchetto potrebbero cambiare.

ITALIA CONTRO TIMMERMANS

Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, sarebbe pronto ad andare al voto per far cadere la candidatura di Frans Timmermans alla presidenza della Commissione europea. I paesi dello schieramento anti-Timmermans sarebbero Italia, Croazia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Lettonia e Cipro. Cinque capi di Stato e di governo del Ppe sarebbero dunque pronti a rompere i ranghi con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che sostiene il pacchetto di nomine concordato al vertice del G20 a Osaka. Una parte dei 9 paesi, tra cui Italia e Polonia, sarebbero favorevoli a andare al voto su Timmermans, ma altri Stati membri sarebbero contrari preferendo la ricerca di un consenso su tutto il pacchetto.