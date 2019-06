Nomine Ue, Merkel cede a Macron su Weber ma dice no alla sua candidatura

Ue: nomine; Merkel, no problemi con Macron, ci sarà accordo

"No, no. Ci rispettiamo". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo rispondendo a una domanda sulle divergenze con il presidente francese, Emmanuel Macron. "Non prenderò una decisione contro la Francia. E non credo che la Francia prenderà una decisione contro la Germania. Dunque ora ci metteremo d'accordo. E' quello che caratterizza le relazioni franco-tedesca", ha spiegato Merkel.

Ue: nomine; Merkel verso richiesta passo indietro a Weber

Ma intanto la cancelliera, cedendo al pressing di Macron e dei socialisti, potrebbe chiedere un passo indietro allo 'Spiztenkandidat' del Ppe, Manfred Weber, alla luce del risultato del vertice Ue sulle nomine. Lo lascia intendere la stessa Merkel durante una conferenza stampa al termine del summit. "Prendo seriamente quello che Donald Tusk ha detto sul fatto che non c'e' maggioranza per gli Spitzenkandidaten" dei partiti politici europei, ha detto Merkel. La cancelliera tedesca ha annunciato che ne discuterà con il Partito Popolare Europeo e con lo stesso Weber. "Ne parlerò con il Ppe e Manfred Weber", ha detto.

Merkel: l'ho detto e ripetuto, non sono candidata

Infine Merkel ha chiuso, sembra in modo ormai definitivo, a qualunque ipotesi che la vorrebbe candidata a due dei vertici delle istituzioni Ue che sono in ballo nell'attuale negoziato sulle nuove nomine: la presidenza della Commissione europea, e quella del Consiglio europeo. "Me lo hanno chiesto più e più volte: è un po' triste vedere che le mie parole non sono ascoltate", ha detto Merkel rispondendo ai giornalisti.