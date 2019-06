Nomine Ue, Merkel scarica Weber. Ppe pronto a puntare su due croati

Nomine Ue: Ppe pronto a 'scaricare' Weber, punta ai croati per la Commissione

Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, e la presidente croata, Kolinda Grabar, potrebbero essere i nomi sul tavolo per la successione a Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione europea. Lo si apprende da fonti Ue, poche ore prima dell'inizio della lunga maratona negoziale prevista durante il Consiglio europeo sulle nomine che si aprirà a breve a Bruxelles. Durante una cena ieri, la leadership del Partito Popolare Europeo avrebbe constatato la mancanza di sostegno sufficiente all'Europarlamento e al Consiglio Europeo per il loro Spitzenkandidat (capolista) Manfred Weber, ma confermato al contempo la determinazione a mantenere la presidenza della Commissione.

Merkel pronta a puntare su uno tra Plenkovic e Grabar

Sia Plenkovic sia Grabar appartengono alla famiglia del Ppe. In passato erano circolate voci a Bruxelles sull'interessamento di Plenkovic per un incarico europeo. Grabar avrebbe invece il vantaggio di essere donna. La scelta di un responsabile croato invierebbe anche un segnale ai paesi dell'Est. Nello scenario in discussione, la presidenza del Consiglio europeo finirebbe al premier belga, Charles Michel, o a quello olandese, Mark Rutte, entrambi liberali. La cancelliera tedesca Angela Merkel potrebbe invece ottenere la Bce per il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. Gli altri incarichi sarebbero attribuiti alla famiglia socialista. Le trattative tuttavia sono appena iniziate e i giochi restano aperti.