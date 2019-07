Nomine Ue, Vestager non molla la Concorrenza. E complica i piani dell'Italia

Nomine Ue, puzzle commissari per von der Leyen

Quindici nomi sono già sulla scrivania di Ursula von der Leyen, undici (o 12 a seconda se Brexit accadra' davvero il 31 ottobre o ci sara' un rinvio) devono ancora arrivare. Il tempo limite è il 26 di agosto, trapela dalla presidenza finlandese, poi spetterà alla presidente designata comporre il puzzle a settembre e formare la sua squadra. I singoli commissari passeranno al vaglio delle commissioni parlamentari competenti la prima settimana di ottobre e se tutto andra' liscio il Consiglio europeo, sempre a fine ottobre, approvera' il team che poi dovra' tornare a Strasburgo per l'ultimo passaggio, il voto del Parlamento sull'intera Commissione. Dal 1 novembre, salvo intoppi, la nuova squadra di Berlaymont sara' in carica. Meta' governi della Ue hanno gia' designato il loro commissario.

Von der Leyen in ritardo sulla "svolta rosa"

Ma malgrado la presidente eletta abbia annunciato la volontà di formare una commissione equamente divisa per genere, sono solo 4 le donne indicate dalle capitali (cinque compresa la stessa von der Leyen). Le donne il cui nome e' stato gia' ufficializzato dai rispettivi Paesi sono Margrethe Vestagerper la Danimarca, Mariya Gabriel (Bulgaria), Kadri Simmons (Estonia) e Jutta Urpilainen (Finlandia). Ha buone possibilita' di essere confermata anche l'attuale commissaria alla Giustizia Vera Jourova per la Repubblica Ceca. Oltre alle 4 donne gia' designate, al momento hanno indicato i loro commissari l'Olanda, con Frans Timmermans, la Spagna, (Josep Borrell), l'Austria, (Joseph Hahn), la Lettonia (Valdis Dombrovskis), la Slovacchia (Maros Sefcovic), l'Irlanda (Phil Hogan), la Grecia (Margaritis Schinas) il Lussemburgo (Nicolas Schimdt) e l'Ungheria (Laslzo Tocsanyi). Mancano all'appello Francia, Svezia, Malta, Portogallo, Croazia, Slovenia, Romania, Cipro, Lituania, Belgio e Italia.

La Vestager vuole restare alla Concorrenza e complica i piani dell'Italia

E proprio la Vestager starebbe complicando e non poco i piani dell'Italia. Il governo Conte mira a esprimere il prossimo commissario alla Concorrenza ma la danese Vestager non pare intenzionata a lasciare il suo posto. Un elemento che potrebbe compromettere la trattativa portata avanti dal premier.