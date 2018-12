Nucleare, preoccupazione Nato per i nuovi missili russi

La nuova preoccupazione della Nato ha un nome: 9M729 Novator. Si tratta di un sistema missilistico di ultima generazione sviluppato dai russi e in grado di trasportare testate nucleari a 500 chilometri di distanza senza essere (quasi) intercettato. Un nuovo sistema d'arma che ha mandato in fibrillazione gli analisti della Nato e messo in allarme le cancellerie di mezza Europa, anche perché il nuovo vettore sfuggirebbe ai sistemi difensivi oggi presenti nell'Europa dell'Est.

La minaccia dei nuovi missili russi

Già, perché questo nuovo sistema missilistico sarebbe in grado di colpire ogni capitale europea e anche l'Alaska e quindi il territorio degli Stati Uniti d'America. Per questa ragione la Nato ha inviato un messaggio a Mosca: interrompete subito lo sviluppo del sistema 9M729 Novator. Oltre all'intimazione é seguito anche un monito: in caso contrario gli Usa si riservano il diritto di agire.

Un'ombra sull'Europa: un attacco missilistico

Che cosa questo significhi é difficile dirlo. Ma se le forze del Patto Atlantico dovessero mettere in atto un raid per distruggere i missili la guerra atomica con la Russia sarebbe certa. Un attacco al suolo della Federazione, seppure per distruggere missili che violano il Patto di non proliferazione nucleare, sarebbe un atto di guerra a cui la Russia dovrebbe rispondere.

Gli Usa minacciano Mosca

“È tempo che la Russia si sieda al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di violare il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), ma potrebbero essere costretti a farlo a causa della Russia”, ha dichiarato Kay Bailey Hutchison, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la Nato. “Arriverà un momento in cui l’America deciderà quale strada intraprendere. Washington non tollererà la presenza di quelle armi in Europa o altrove. Quel missile metterebbe a rischio i nostri alleati in Europa e potrebbe colpire l'Alaska. Quindi è nel nostro interesse, anche del Canada”.

L'incolumità dell'Europa in pericolo

Per tutelarsi da attacchi militari russi gli Stati Uniti hanno a loro volta rotto gli indugi e investito nello sviluppo di armi simili per colpire la Federazione in caso di attacco. Insomma, si sta velocemente ritornando ad una logica da guerra fredda in cui le due superpotenze investono miliardi di dollari (o rubli) per lo sviluppo di armi atomiche. Il problema é che tra i due litiganti é l'Europa che potrebbe finire di mezzo, con conseguenze devastanti.