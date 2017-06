Nuove droghe, l'Ue lancia l'allarme oppiacei sintetici

Sequestro di droga da parte dei Carabinieri

Si chiamano 'oppioidi sintetici' e sono l'incubo delle agenzie nazionali antidroga. Facili da produrre e nascondere, sono sostanze molto potenti e potenzialmente letali che si stanno diffondendo soprattutto tra i giovani. A lanciare l'allerta è l'Agenzia europea sulle droghe.

L'Ue lancia l'allarme droga in Europa

Tra il 2009 e il 2016 le polizie di tutta Europa hanno rinvenuto ben 25 nuovi oppioidi, droghe che hanno gli stessi effetti della eroina o della morfina. Sostanze che rischiano di guadagnare fette di mercato importanti in tutta Europa. Queste nuove droghe sono disponibili in varie forme, principalmente polveri, compresse e capsule, ma ce ne sono anche di liquidi e sotto forma di spray nasali. In particolare, i fentanili, eccezionalmente potenti - varie volte più dell'eroina - hanno pesato per oltre il 60% dei 600 sequestri di nuovi oppioidi sintetici riportati nel 2015.

Gli studenti europei preferiscono tabacco e alcool

I giovani studenti europei consumano piu' alcol e tabacco dei loro coetanei americani che invece registrano una maggiore propensione a far uso di cannabis, secondo i dati pubblicati dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze nel suo rapporto annuale. I dati mostrano una diminuzione del tabagismo e, in misura minore, del consumo di alcol. Il consumo di cannabis, per contro, appare stabile.

Negli Usa spopola la cannabis

"In Europa i livelli misurati di consumo di cannabis sono inferiori a quelli osservati negli USA e l'uso di cannabis e' segnalato meno frequentemente rispetto al tabagismo", si legge nel rapporto. Tra gli studenti americani "il consumo di cannabis supera il tabagismo" che e' molto debole. Inoltre, gli studenti europei sono piu' numerosi a dichiarare di consumare alcol" rispetto ai loro coetanei americani, dice il rapporto dell'Osservatorio.

Il 31,9% degli italiani ha consumato cannabis

Il 31,9% della popolazione adulta in Italia e il 27% degli studenti tra i 15 e i 16 anni hanno provato almeno una volta nella loro vita la cannabis e i suoi derivati. Il 19% dei giovani adulti (15-34 anni) ha consumato cannabis nel corso degli ultimi dodici mesi. I dati sull'Italia, fermi al 2014, indicano che il 7,6% della popolazione adulta ha fatto uso almeno una volta di cocaina, il 3,1% di MDMA e il 2,8% di anfetamine. Il rapporto inoltre indica tra i 4,6 e i 5,9 casi ogni mille abitanti di uso problematico di oppiacei nel 2015.