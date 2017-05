Nuove famiglie, a Bruxelles cancellata la festa della mamma

A Bruxelles una scuola cancella la festa della mamma

La decisione non poteva che scatenare polemiche, e cosí é stato. Una scuola di Bruxelles ha deicso di cancellare la festa della mamma per una questione di rispetto verso quei bambini che non vivono in una famiglia tradizionale, che quindi hanno genitori omosessuali o in cui un coniuge é morto. Niente lavoretti da portare a casa dunque, e scoppia la polemica.

Anche alcuni esponenti del governo federale sono intervenuti per contestare la scelta degli istitutori, pensata a tutela dei bambini con famiglie diverse da quella tradizionale. La scuola Singelijn, situata a Woluwe-Saint-Lambert, uno dei 19 comuni di Bruxelles, in una lettera inviata ai genitori mercoledi' ha annunciato che quest'anno i suoi alunni non avrebbero preparato regali per la festa della mamma, com'e' tradizione in Belgio (e anche in Italia). L'obiettivo - ha spiegato la scuola - era di andare incontro alla diversita' delle famiglie e lasciare loro la scelta su come festeggiare questa ricorrenza.

Scoppia la polemica, migliaia di mail contro il direttore

Dopo la decisione, il direttore della scuola, Dominique Paquot, ha ricevuto decine di email di protesta. In una seconda lettera ai genitori inviata ieri, il direttore ha precisato che la decisione era stata presa dopo una lunga riflessione di insegnanti e istitutori, per le difficolta' di alcuni bambini "di cui uno dei genitori e' morto, con cui non hanno piu' contatti, con genitori dello stesso sesso, con famiglie monoparentali". Nel governo federale, la sottosegretaria alla parita' Zuhal Demir, esponente del partito nazionalista fiammingo N-VA, su twitter ha criticato la decisione che - a suo avviso - non sarebbe "espressione di rispetto ma di vigliaccheria". La ministra dell'Istruzione delle Fiandre, Hilde Crevits, esponente del partito cristiano-democratico fiammingo, ha invitato a festeggiare "padri e madri". Ne' Demir, ne' Crevits hanno competenze sulla scuola Singelijn, che rientra sotto la tutela della comunita' francofona. In Belgio, la festa della mamma si celebra la seconda domenica di maggio, e quella del papa' la seconda domenica di giugno.