Obsolescenza programmata, l'Ue contro le industrie

Il Parlamento Ue contro l'obsolescenza programmata

Si chiama obsolescenza programmata ed é quel fenomeno per cui, comrpato un prodotto, dopo un tempo prestabilito dal costruttore si rompe e deve essere sostituito. Succede con le lavatrici, che in passato duravano decenni e che oggi devono essere sostituite motlo piú soventemente. Succede con i cellulari, che dopo un paio di anni di utilizzo, magari dopo un aggiornamento, sono talmente lenti da essere sostituiti. Ma succede anche con frullatori e orologi. Oggi l'Unione europea dice basta a questa pratica 'informale'.

Il Parlamenot Ue mette al bando l'obsolescenza programmata

La Commissione, gli Stati membri e i produttori dovrebbero garantire che i consumatori usufruiscano di prodotti duraturi e di alta qualità e che possano essere facilmente riparati. Il Parlamento vuole promuovere prodotti con un ciclo di vita più lungo dell’attuale, in particolare per contrastare la cosiddetta obsolescenza programmata in prodotti tangibili e software.

Obsolescenza programmata, serve una resistenza minima per i prodotti

Tra le raccomandazioni approvate dal Parlamento c'é l’introduzione di un “criterio di resistenza minima” per ciascuna categoria di prodotti fin dalla fase di progettazione. La garanzia estesa qualora la riparazione durasse più di un mese. Incentivi adeguati da parte degli Stati membri per promuovere prodotti durevoli, di elevata qualità e riparabili, incoraggiando la riparazione e la vendita di seconda mano - ciò potrebbe inoltre favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione dei rifiuti.

Obsolescenza programmata, Strasburgo chiede piú facilitá nelle riparazioni

Il Parlamento inoltre chiede di favorire la possibilità di recarsi presso un riparatore indipendente: dovrebbero essere scoraggiate le soluzioni tecniche, di sicurezza o i software che impediscono la riparazione al di fuori dei circuiti autorizzati. E i componenti essenziali come batterie e LED non dovrebbero essere fissati nei prodotti, tranne per ragioni di sicurezza, per facilitarne il ricambio.

Obsolescenza programmata, nuove norme per i produttori

I pezzi di ricambio essenziali per il corretto e sicuro funzionamento dei prodotti dovrebbero essere disponibili “ad un prezzo commisurato alla natura e alla durata di vita del prodotto”, e una definizione a livello UE di “obsolescenza programmata” e un sistema in grado di testare e rilevare l'obsolescenza incorporata nei prodotti, insieme con “adeguate misure dissuasive per i produttori”.

Obsolescenza programmata​, novitá anche nelle etichette

Il Parlamento invita la Commissione a considerare “un'etichetta europea volontaria” che indichi, in particolare: la durabilità, la progettazione ecocompatibile, le possibilità di modulazione dei componenti per accompagnare il progresso del prodotto e la riparabilità. Per garantire una migliore informazione al consumatore, i deputati propongono anche la creazione di “un contatore dell'uso” per i prodotti di consumo più pertinenti, in particolare i grandi elettrodomestici.

"Dobbiamo ripristinare la riparabilità di tutti i prodotti messi in commercio. Dobbiamo fare in modo che le batterie non siano più incollate a un prodotto, così non dobbiamo buttare via un telefono quando la batteria si rompe. Dobbiamo assicurarci che i consumatori siano consapevoli di quanto tempo durino i prodotti e come possano essere riparati", ha dichiarato il relatore Pascal Durand (Verdi/EFA, FR).