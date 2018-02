Ora legale, Ciocca: discussione inutile che ci costa 250mila euro

“Il parlamento europeo perde tempo ad occuparsi dell’ora legale. Propongo di spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora così da far risparmiare ai cittadini italiani ed europei 250 mila euro per questa inutile discussione”. Così l’Europarlamentare delle Lega Angelo Ciocca, presentandosi con un grande orologio, ironizza in aula sul dibattito relativo all’ora legale.

“Tutti i cittadini - commenta Ciocca - si aspettano che un’aula importante come quella del Parlamento Europeo, si occupi dei 5 milioni di poveri italiani, dei 4 milioni di disoccupati o del drammatico problema dell’invasione clandestina e invece, in modo ridicolo, siamo qui per decidere se abolire o non abolire l’ora legale”.

“Dovremmo restituire i soldi che facciamo sprecare ai nostri cittadini per questa inutile discussione - chiosa il deputato-. L’America parla di tasse, di lavoro e di difesa dei confini - conclude - mentre noi siamo qui a parlare delle lancette dell’orologio”.