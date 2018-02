Ora solare per sempre? L'Ue vuole abolire il passaggio all'ora legale

EUROPA VERSO L'ABOLIZIONE DELL'ORA LEGALE

Addio all'ora legale. I nostri orologi resteranno sempre fissati sull'ora solare. E' questo lo scenario che potrebbe realizzarsi se il Parlamento europeo dovesse dare il via libera a una risoluzione per abolire il passaggio dall'ora legale all'ora solare.

L'UE VOTA SULLA RISOLUZIONE SULL'ABOLIZIONE DEL PASSAGGIO DA ORA SOLARE A ORA LEGALE

La votazione in merito si tiene a Strasburgo giovedì 8 febbraio. Al voto degli eurodeputati sarà sottoposto un progetto di risoluzione presentato dalla commissione trasporti del Parlamento. Un progetto nato in seguito ad alcune iniziative e petizioni dei cittadini europei, che hanno sollevato preoccupazioni sulla salute per via degli effetti derivanti dal cambiamento dell’ora due volte l’anno.

CHE COSA POTREBBE CAMBIARE SU ORA LEGALE E ORA SOLARE

Nella risoluzione si chiede alla Commissione europea di proporre la soppressione del passaggio dall’ora solare all’ora legale, che viene effettuata tutti gli anni l'ultima domenica di marzo. Secondo il testo in votazione, un regime orario unificato a livello Ue dovrebbe essere mantenuto anche se i cambiamenti d’orario verranno aboliti. I singoli Stati dunque non potrebbero decidere in maniera autonoma il cambio di orario ma dovrebbero restare in linea con tutti gli altri Paesi membri.