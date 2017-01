Otturazioni dentali, dall'Ue primo sí al bando dell'amalgama al mercurio

Amalgama dentale al mercurio, l'Ue vuole bandirla

Le otturazioni sono un rischio per la salute dei cittadini europei? Secondo l'Unione europea sí visto che ha proposto di ridurne il loro uso. In settimana c'é stato il primo via libera del Parlamento europeo alle misure per limitare la presenza di mercurio nell'amalgama dentale, quella comunemente usata per le otturazioni.

Mercurio dell'amalgama pericoloso per la salute

Esistono infatti diversi modi per chiudere il foro nel dente causato dall'asportazione di una carie e l'uso dell'amalgama dentale a base di mercurio é quella piú comune e meno costosa. Ma il mercurio, metallo pesante tossico, avrebbe delle implicazioni nella salute.

Limiti all'uso dell'amalgama per le cure dentali

La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha votato a favore del provvedimento che sarà messo ai voti per la conferma alla plenaria dell'assemblea di marzo. Il testo adottato, frutto di un accordo col Consiglio Ue a dicembre, prevede, dal 2018, il divieto dell'uso di amalgama dentale nelle otturazioni per i bambini sotto i 15 anni e le donne in gravidanza o in allattamento. Inoltre, dal gennaio 2019, gli studi dentistici dovranno attrezzarsi per evitare che gli scarti di amalgama, che contiene mercurio al 45-50%, contaminino le acque reflue.

In un servizio de Le Iene l'allarme sui rischi per la salute

A lanciare l'allarme sulle otturazioni dentali era stata a dicembre scorso la trasmissione Le Iene. Nel 2001 un decreto del Ministero della Salute ha attestato che “l’emissione di vapori di mercurio è suscettibile di compromettere la salute dei pazienti. Evitare la posa e la rimozione dell’amalgama in pazienti in gravidanza, allattamento, bambini sotto i sei anni di età”.

Rischi per la salute umana

Insomma, secondo il servizio delle iene, alcune persone che avevano in bocca carie curate con l'amalgama dentale a base di emrcurio si sarebbero ammalate anche in maniera grave. L’Associazione Dentisti Italiani sul proprio sito riporta peró come “la comunità scientifica ha ampliamente dimostrato come la presenza di amalgama dentale nel cavo orale non sia pericolosa”.

Rischiosa la posa e la rimozione di amalgama

Purtroppo, nonostante l'affermazione di ANDI, sono molti i casi da intossicazione da mercurio per colpa dell'amalgama dentale, che crea molteplici danni anche importanti per la salute generale. In particolare la massima pericolosità di intossicazione avviene durante la rimozione delle amalgame stesse, sopratutto senza utilizzare un protocollo preciso. Infatti rimuovendo in modo non sicuro l'otturazione in amalgama si liberano in modo massivo vapori di mercurio, che mettono a rischio la salute del paziente e del medico.