Pamela Anderson prova a sedurre Macron. "Asilo politico per Julian Assange"

PAMELA ANDERSON CHIEDE L'ASILO POLITICO DI ASSANGE IN FRANCIA

Pamela Anderson esce allo scoperto. In un articolo pubblicato sul blog della sua fondazione, l'attrice di Baywatch ha invitato il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'inaugurazione del suo ristorante in terra di Francia in particolare per chiedere l'asilo politico del fondatore di Wikileaks Julian Assange.

PAMELA ANDERSON PROVA A "SEDURRE" MACRON

Schierata al fianco di Jean-Luc Mélenchon durante la campagna presidenziale, Pamela Anderson ha fatto ancora una volta notizia in Francia intervenendo in aiuto del suo amico Julian Assange. L'attrice ha invitato Emmanuel Macron nel suo nuovo ristorante vegan in Provenza, la cui apertura è prevista nel mese di luglio.Nell'articolo pubblicato sul blog della sua fondazione, esprime il desiderio di discutere con il Presidente della situazione del fondatore di Wikileaks. L'obiettivo di Pamela è quello di ottenere asilo politico in Francia per il suo amico intimo.

PAMELA ANDERSON ATTACCA THERESA MAY

Oltre a invitare Emmanuel Macron nel suo nuovo ristorante, l'attrice ha attaccato il primo ministro britannico Theresa May, "che ha tenuto Assange prigioniero in ambasciata, e si rifiuta di lasciarlo andare". Delusa dal capo del governo del Regno Unito, Pamrla ora spera di avere più successo in Francia, la sua "patria adottiva", dove ha vissuto per diversi anni. Vedremo a luglio se Macron si farà convincere magari davanti a una bottiglia di champagne.