Paritá di genere, Italia ultima in Europa per donne manager

Italia ultima in Europa per donne manager

L'Italia non é un Paese per donne, lo sapevamo. Ma i numeri dati da Eurostat fotografano un qudro desolante. Secondo l'istituto di statistica europeo il nostro é l'ultimo Paese in Europa per numero di donne manager e secondo per differenza salariale rispetto agli uomini. Il quadro complessivo europeo non e' migliore: i due terzi delle posizioni manageriali nell'Ue sono occupati da uomini (4,7 milioni contro 2,6 milioni) e, nel caso in cui vi sia una donna, questa viene retribuita in media il 23% in meno per le stesse funzioni dirigenziali.

Le donne, quindi, nonostante rappresentino circa la meta' degli occupati nell'Ue, continuano a essere sotto-rappresentate tra i manager. E' quanto emerso nel corso dei lavori del convegno "Donne Forti per una Europa Forte - Road Map Europea dell'agenda 2030", organizzato a Palermo dalla Fondazione Friedrich-Ebert. Secondo l'analisi, che ha richiamato le piu' recenti rilevazioni dell'Eurostat, in base ai dati 2014 relativi alle imprese con 10 o piu' dipendenti, l'Italia insieme a Germania e Cipro e' il Paese Ue con il minor numero di donne manager, appena il 22%, seguita a breve distanza da Belgio e Austria (23%), e Lussemburgo (24%). La media europea e' di appena il 35%. L'unico dei 28 in cui ci sono piu' donne che uomini nelle posizioni dirigenziali é la Lettonia, con il 53%. Bene anche altri Paesi dell'Est e del Nord: Bulgaria e Polonia (44%), Irlanda (43%), Estonia (42%), Lituania, Ungheria e Romania (41%), e infine Svezia e Francia (40%).

Disparitá di salari tra uomini e donne

Anche sul fronte dei salari l'Italia detiene la maglia nera, seconda solo all'Ungheria, per il gap piu' ampio tra gli stipendi pari a un terzo: una manager italiana guadagna il 33,5% in meno rispetto a un suo collega uomo, mentre in Ungheria lo scarto e' del 33,7%. Male anche Repubblica Ceca, dove le donne manager guadagnano il 29,7% in meno dei loro equivalenti maschi, cosi' come Slovacchia (28,3%), Polonia (27,7%), Austria (26,9%), Germania (26,8%), Portogallo (25,9%), Estonia (25,6%) e Gran Bretagna (25,1%). I Paesi in cui invece si registra uno scarto minore tra gli stipendi uomo/donna in ruoli manageriali sono la Romania (5%), la Slovenia (12,4%), il Belgio (13,6%) e la Bulgaria (15%).