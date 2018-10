Parlamento europeo a "lezione" da Bono: "I migranti sono un'opportunità"

Ue, Bono all'Europarlamento: "Migranti grande opportunità per l'Europa"

"Vedo molto nervosismo attorno alla gestione dei migranti, ma la migrazione è una grande opportunità per l'Europa". Lo dice il leader degli U2 Bono, in visita al Parlamento europeo, incontrando i giornalisti dopo un colloquio con il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. "Vedo molta gente nervosa che per la gestione delle migrazioni dal sud del mondo - ha detto Bono - io al contrario sono molto emozionato riguardo a quello che succede ai nostri vicini dell'Africa. Credo che la migrazione sia una oppurnità incredibile per l'Europa. Ci sono due miliardi di persone in Africa, giovani e vivaci. Quello che dovremmo fare con i nostri vicini africani e' sederci attorno ad un tavolo, da pari, e conquistare il mondo", ha aggiunto.

Bono, che ha regalato a Tajani una copia di 'District and circle', raccolta di poesie del premio Nobel per la letteratura Seamus Heaney, ha detto di aver "ricominciato da poco a pensare all'idea di casa. Ho capito che questa e' casa mia - ha proseguito riferendosi all'Europa - Io sono europeo oltre che essere irlandese, così come tu sei italiano ed europeo". "Vedo che c'è gente nervosa per l'ascesa dei nazionalismi - ha continuato la rockstar, co-fondatore di 'One Campaign', organizzazione non governativa impegnata in Africa - io invece sono molto emozionato per l'ascesa dell'internazionalismo. La gente è preoccupata per le migrazioni dal sud ma io sono così entusiasta di ciò che sta accadendo nel nostro continente vicino di casa: mentre noi invecchiamo e i nostri capelli diventano più grigi, loro diventano più giovani e vibranti. Dovremmo sedere con i nostri partner africani e conquistare il mondo, non è per l'Africa, è con l'Africa". "Sono qui come fan dell'Europa e dell'Africa e come artista - ha concluso Bono - penso di avere un ruolo da svolgere nel romanzare l'idea dell'essere europeo e nel cantare qualcosa che scaldi il sangue. L'Europa è un pensiero che deve diventare un sentimento e io voglio far parte di quell'idea romantica che e' l'Europa".