Parlamento Ue, Pd: "Aprire a senzatetto". Lega:"No falsa nobilita,aiutare Pmi"

Sassoli a Tajani: "Aprire Europarlamento ai senzatetto"

Aprire di notte il Parlamento europeo ai senzatetto "perche' e' doloroso vedere tante persone cercare riparo dal freddo intenso agli angoli dell'edificio che ci ospita a Bruxelles". Lo ha chiesto David Sassoli, vicepresidente Pd del Parlamento europeo, in una lettera al presidente Antonio Tajani: "Non possiamo restare indifferenti di fronte alle persone in grave difficolta' che tutte le notti dormono all'aperto cercando riparo all'esterno del Parlamento: sarebbe un atto di grande umanita'", scrive Sassoli. Secondo il quale l'iniziativa puo' essere messa in atto "senza compromettere funzionalita' e sicurezza" dell'Europarlamento. "Sarebbe anche un gesto nobile di vicinanza alla citta' di Bruxelles, molto impegnata - conclude Sassoli - in iniziative di solidarieta' in grado di alleviare tanta sofferenza e garantire assistenza alle persone in difficolta'".

Ciocca Lega, senzatetto al Parlamento europeo? Servono azioni a tutela di cittadini e imprese, non proclami per lavarsi la coscienza

“L’Europa deve fare progetti concreti per dare dignità e rispetto ai popoli europei e non aprire le porte di un’istituzione creata per dare risposte in nome di una falsa nobiltà”. Così l’Europarlamentare Angelo Ciocca in risposta all’iniziativa lanciata dal Vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli”. “Sassoli dovrebbe aprire gli occhi – continua Ciocca – e pensare ai cittadini Italiani che si trovano nella stessa situazione di povertà a causa di politiche comunitarie sbagliate”.