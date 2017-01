Parlamento Ue, per la presidenza si fa avanti Verhofstadt

Verhofstadt verso la presidenza del Parlamento Ue

A una dozzina di giorni dal voto con cui il Parlamento europeo sceglierá il suo nuovo presidente, il capogruppo liberaldemocratico Guy Verhofstadt si propone come possibile "outsider", "l'uomo giusto al momento giusto" che potrebbe spuntarla se nessuno dei due candidati italiani dei principali gruppi politici europei, Antonio Tajani e Gianni Pittella, dovesse farcela.

Verhofstadt, il liberale apprezzato a destra e a sinistra

Verhofstadt, ex premier belga poliglotta, europeista convinto, oratore appassionato e particolarmente apprezzato in maniera "trasversale" da esponenti di diversi partiti politici, ha affermato, secondo quanto riferisce Politico.eu, che "ci potrebbe essere una maggioranza nel Parlamento europeo per un candidato piú-investimenti-e-meno-austerita'". Una sorta di auto-promozione destinata a scaldare l'atmosfera in vista di una votazione il cui esito non e' scontato.

Al Parlamento Ue trema l'alleanza tra popolari e socialisti

La decisione di Martin Schulz di non chiedere la riconferma ha fatto saltare il difficile equilibrio che reggeva l'assemblea di Strasburgo, dove un'improbabile alleanza fra i popolari e i socialdemocratici, che insieme hanno 405 eurodeputati dei 751 complessivi, ha retto solo per sostenere la presidenza dell'esponente della Spd tedesca nella prima metá dell'eurolegislatura. Numerosi sono stati gli scontri fra i due gruppi, a partire dalla politica economica e dalla flessibilitá nell'interpretazione delle regole di bilancio, contrapposta all'austeritá. Anche questo, come la questione del rinnovo del presidente, ha molto a che fare con la provenienza geografica dei deputati, oltre che con la loro appartenenza politica.

Verhofstadt si propone come ponte tra destra e sinsitra

Secondo Verhofstadt, che ha anche l'incarico di negoziatore per la Brexit per conto del Parlamento, "la sinistra ha bisogno di riunirsi dietro a qualcuno che puó davvero vincere, qualcuno che possa costruire un ponte fra la destra e la sinistra": i numeri sono dalla parte di Tajani, che puó contare sui 216 voti del gruppo popolare e deve cercarne a destra per ottenere la maggioranza dei 751 seggi al Parlamento europeo. Verhofstadt ritiene che se non vuole che la presidenza vada al Ppe, Pittella dovrebbe cercare formare una coalizione di sinistra, e la condizione posta dal leader Alde per accettare sarebbe proprio quella di guidarla, sostiene Politico.

I numeri sono sdalla aprte di Verhofstadt

Il gruppo S&D ha 189 deputati, mentre quelli Alde sono 69. Ufficialmente, il gruppo liberaldemocratico commenta che "l'articolo di Politico non é completamente corretto" e che "Verhofstadt potrebbe essere un candidato", mentre il portavoce di Gianni Pittella, Jan Bernas, "ha escluso la possibilitá di questo scenario o di qualsiasi altro accordo sottobanco con altri gruppi". Infatti, ha ribadito, Pittella "ha ricevuto il sostegno unanime dall'intero gruppo per andare avanti come candidato fino alla fine del processo elettorale e diventare il prossimo presidente del Parlamento europeo". Dall'ufficio di Tajani invece non si commentano le indiscrezioni perche' "Verhofstadt non ha mai annunciato ufficialmente la propria candidatura".