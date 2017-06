Pensioni, arriva la rivoluzione Ue. Bruxelles prepara il "prodotto unico"

L'Ue vuole pensioni 'senza frontiere'

La sfida demografica che affronta l'Europa metterà sotto pressione i conti pubblici, soprattutto sul fronte delle pensioni, visto che nei prossimi 50 anni la proporzione tra pensionati e lavoratori raddoppierà. Per questo la Commissione Ue lancia oggi un nuovo prodotto che può incentivare i lavoratori a creare degli schemi pensionistici individuali, pensati anche per abbattere le frontiere in Europa perché, a differenza degli schemi attuali, saranno portabili all'estero.

Favorirà mercato schemi complementari dando regole comuni sulle pensioni

Si chiamerà Pan-European Personal Pension Product (PEPP), e i lavoratori che intendono risparmiare per la vecchiaia potranno acquistarlo da banche, assicurazioni, istituti finanziari, fondi pensione. Il prodotto dovrà essere autorizzato dall'autorità europea per le pensioni (EIOPA) che ne valuterà il rispetto dei criteri di sicurezza fissati da Bruxelles. Esso conterrà opzioni di investimento prestabilite, un numero limitato di alternative d'investimento e i risparmiatori avranno piena protezione sul loro capitale.