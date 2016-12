Pittella: 2016 annus horribilis per l'Ue. Basta alleanze socialisti-popolari

Bilancio 2016 sull'Unione europea

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Il 2016 é agli sgoccioli e nei corridoi delle Istituzioni europee la speranza é che il 2017 sia meglio dell'anno che si sta chiudendo. L'Unione ha dovuto affrontare sfide epocali, dalla crisi economica che ancora soffoca il Vecchio Continente al flusso senza precedenti di migranti. Dal terrorismo che spaventa i cittadini europei all'addio della Gran Bretagna all'Unione. Dicembre é anche l'ultimo mese che vede Martin Schulz alla guida del Parlamento europeo. A partire da gennaio l'Aula di Strasburgo avrà un nuovo presidente. A sceglierlo saranno gli eurodeputati tra Gianni Pittella e Antonio Tajani.

Il primo, presidente del gruppo dei Socialisti&Democratici, di cui fa parte il Pd, rivendica la poltrona per sé sottolineando la necessità di mantenere un equilibrio tra le presidenze dell'Unione, visto che Commissione e Consiglio sono del Ppe. Mentre Antonio Tajani, di Forza Italia e primo vicepresidente dell'Aula di Strasburgo, sottolinea come sia il partito popolare ad avere vinto le elezioni europee e dunque la poltrona di presidente spetta al suo schieramento.

"Se non c'é un ripensamento dei popolari si sceglierà attraverso il voto degli eurodeputati", spiega ad Affaritaliani.it Gianni Pittella. "In piena libertà potranno scegliere il candidato migliore, più eurpeista, in grado di garantire una rappresentanza inclusiva all'interno del Parlamento".

Onorevole Pittella, con quali interlocutori cercherà di costruire il consenso?

"Con tutti, tranne che con le forze xenofobe di cui non voglio il voto. Dialogherò con i Verdi, la sinistra della Gue, i Conservatori e anche i Popolari".

Con quale piattaforma si presenterà?

"Mi impegnerò per valorizzare il lavoro fatto dai parlamentari e dall'Aula per dare una risposta alle sfide cruciali per i cittadini europei. In primis la disoccupazione, la vera piaga di questi anni che ha impoverito molte famiglie e che ha colpito soprattutto i più giovani. Mi batterò per una Unione più equa, che non tolleri l'evasione fiscale e l'aumento delle diseguaglianze. Nel mio programma c'é l'impegno per una maggiore trasparenza delle Istituzioni e per una svolta coraggiosa sul tema dei cambiamenti climatici. Ma anche le pari opportunità tra uomo e donna e la lotta al dumping sociale".

Per questi primi due anni e mezzo di legislatura il gruppo S&D é stato alleato con i popolari. L'alleanza continuerà anche fino alle prossime elezioni?

"La cooperazione legislativa é finita. Sia perché i popolari non vogliono riconoscere un equilibrio tra le tre presidenze dell'Unione. Sia perché c'é stato uno stravolgimento nel mondo con la Brexit e l'elezione di Trump. Ci sono tanti segnali che ci dicono che bisogna polarizzare le posizioni. La sinistra deve fare la sinistra: recuperare consenso tra le famiglie meno abbienti e ridare coraggio al ceto medio. I compromessi al ribasso non sono graditi agli elettori. Per arginare le forze populiste e anti-sistema é più utile che ci sia una sana dialettica tra le forze conservatrici e quelle progressiste".

Come valuta questo 2016 che volge al termine?

"Questo é stato un annus horribilis. Sui migranti l'Europa va a rilento e nel Consiglio di dicembre per l'ennesima volta non si é deciso nulla. Bisognava rivedere il trattato di Dublino, rendere obbligatoria la solidarietà tra Stati e invece nulla. I governi conservatori non si rendono conto che non si puó lasciare sulle spalle di Italia e Grecia l'onere dell'accoglienza di migliaia di disperati che fuggono dalla guerra".

Il referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione é stato gestito bene da Bruxelles?

"Non é una questione di gestione. In Uk ha prevalso la tesi, sostenuta dalla pancia più che dalla testa, che fuori dall'Europa si sta meglio. Io sono convinto che sia il contrario, ma ormai il dado é tratto. Dobbiamo fare un negoziato corretto, non punitivo, che consenta ai cittadini europei e britannici di lasciarsi senza rancore".

Renzi era riuscito, a fatica, ad ottenere dei margini di flessibilità da Bruxelles. Con il governo Gentiloni i progressi fatti fino ad oggi sono stati azzerati?

"Gentiloni continuerà sulla strada tracciata da Renzi, che comunque rimane il leader più autorevole che ha l'Italia. Il premier avrà al suo fianco Padoan, che ha gestito tutti i dossier economici nel precedente governo e garantirà continuità. L'esecutivo si impegnerà nella battaglia contro queste politiche di austerity cieche che non fanno bene a nessuno".