Polonia, si alza la tensione con la Russia. A Varsavia più militari Usa

Polonia, tensione con la Russia: nessun dubbio su rafforzamento

Si alza la tensione sul fronte orientale. La nuova crisi sul trattato dei missili tra Usa e Russia fa sentire le sue conseguenze in particolare sulla Polonia, paese più geograficamente e strategicamente esposto a Est tra quelli che fanno parte dell'Ue. E Varsavia chiede aiuto a Donald Trump. Il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak non ha dubbi sul fatto che gli Stati Uniti aumenteranno la loro presenza militare in Polonia. Come riferisce il sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio", Blaszczak ha detto che Varsavia e Washington "non stanno discutendo se vi sara' un effettivo aumento della presenza militare, ma semplicemente su come ciò avverra'".

Nuove forze militari Usa a Poznan, Lask, Miroslawiec e Cracovia

"Non ho dubbi, siamo sulla strada giusta per raggiungere questo successo", ha detto il ministro. Il quotidiano "Rzeczpospolita" ha riferito che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l'idea di creare un quartier generale di comando permanente nella città di Poznan. Il giornale ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno anche considerando di schierare permanentemente unità di forze aeree a Lask, nella Polonia centrale, e a Miroslawiec, nell'area nord-occidentale del paese, nonché forze speciali a Cracovia. La Polonia ospita già truppe statunitensi come parte della Nato.