Pornografia, Morgano: "Dobbiamo tutelare i minori davanti alla tv e online"

A Strasburgo il Parlamento europeo é alle prese con la riforma della Direttiva sui servizi audiovisivi che regola il settore televisivo, ma anche dei video online. Secondo la Fafce (European Federation of Catholic Family Associations) la bozza della nuova direttiva renderebbe più morbidi i divieti per quanto riguarda la pornografia, mettendo a rischio soprattutto i minori.

"Il legislatore europeo deve tutelare i minori dall'accesso a materiale pornografico confermando e rafforzando i limiti già oggi esistenti", spiega ad Affaritaliani.it Luigi Morgano, eurodeputato del Partito democratico. "Serve una legislazione minima comune a tutti i Ventotto Paesi dell'Unione, ma auspico che i singoli governi facciano di più per proteggere i giovani che oggi hanno accesso a materiale pornografico con troppa facilità".

Onorevole Morgano, quali sono i dati del fenomeno?

"Secondo le ricerche la prima esposizione alla pornografia online per alcuni avviene già a 10 anni, mentre la maggioranza guarda materiale per adulti tra i 13 e i 17 anni. Ma tra i minori si sta diffondendo anche l'abitudine di inviare messaggi a sfondo sessuale".

Quali sono le conseguenze psicologiche che si possono determinare dalla visione di materiale pornografico a queste etá?

"Nei giovanissimi esposti a materiale pornografico si ha uno sviluppo non armonico della personalità, del rapporto con l'altro sesso e con il sesso in generale".

Deve essere il legislatore ad intervenire o sono le famiglie a doverlo fare?

"I genitori devono essere i primi a educare i figli e a tutelarli, ma il problema é che la tecnologia attuale rendere molto difficile il controllo. Sono gli stessi genitori che ci chiedono aiuto per poter affiancare i figli".

Questa esposizione alla pornografia riguarda solo internet o anche la tv?

"Online l'accesso alla pornografia é troppo semplice, non esiste alcun filtro. Servirebbero sistemi di criptazione o di verifica dell'età. Spesso i giovanissimi si imbattono in materiale pornografico involontariamente e ne possono essere traumatizzati. Ma anche i programmi inseriti nei palinsesti televisivi e ancora di più la pubblicità offrono spesso una immagine distorta della sessualità oltre a una immagine degradante della donna".

Quali sono gli interessi economici in gioco?

"La pornografia é un business miliardario, per questo deve essere il legislatore ad intervenire per tutelare i minori. La stessa Commissione prevede che una delle finalità dei media sia lo sviluppo morale dell'individuo. Alcuni vorrebbero eliminare questo riferimento, ma io ritengo che sia fondamentale. Lo sviluppo morale dei minori é richiamato in diversi trattati internazionali e sarebbe inconcepibile eliminarlo".