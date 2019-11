Ppe, Forza Italia segna un punto: Tajani eletto vicepresidente

Ppe: Tajani eletto vicepresidente

"Sono stato eletto vice presidente del Partito Popolare Europeo. Grazie alla famiglia dei popolari e a tutti i delegati, che con il voto di oggi mi hanno dato ancora una volta la loro fiducia. Lavorerò con orgoglio perché in Europa trionfino i valori di democrazia e libertà". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente del Partito Popolare Europeo e presidente della Commissione affari costituzionali al Parlamento europeo.

Ppe: Gelmini, FI centrale in Italia e Ue. Congratulazioni a Tajani

"Congratulazioni all’amico Antonio Tajani, eletto vice presidente del Partito Popolare europeo. Una bella notizia, la dimostrazione del ruolo centrale di Forza Italia in Italia e in Europa, una garanzia di serietà e professionalità politica per il Ppe. Buon lavoro, Antonio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Ppe: Gelmini, FI centrale in Italia e Ue. Congratulazioni a Tajani

"Congratulazioni all’amico Antonio Tajani, eletto vice presidente del Partito Popolare europeo. Una bella notizia, la dimostrazione del ruolo centrale di Forza Italia in Italia e in Europa, una garanzia di serietà e professionalità politica per il Ppe. Buon lavoro, Antonio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

C.destra: Berlusconi, Ppe e FI spina dorsale coalizione

"Noi presto torneremo al governo perchè abbiamo vinto tutte le recenti elezioni regionali. La coalizione di centrodestra si affermerà nelle prossime elezioni nazionali. Nella coalizione di centrodestra, io vi ricordo che il Partito popolare europeo e Forza Italia sono il cervello, il cuore e la spina dorsale della coalizione". Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al congresso del Ppe a Zagabria. Il presidente di FI ha poi rinnovato le dure critiche al governo in carica guidato da "incapaci", a suo giudizio.