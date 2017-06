Presidenza estone, Juncker: "Il futuro dell'Ue é il digitale"

Il presidente della Commissione Jean Claude Juncker

Jean Claude Juncker ne é sicuro, il futuro dell'Unione europea é digitale. Parlando durante i lavori di inaugurazione del semestre di rpesidenza estone del Consiglio europeo, il presidente della Commissione ha peró ammesso di non possedere neppure uno smartphone.

Juncker: non ho ancora uno smartphone ma futuro e' digitale

"Non ho ancora uno smartphone e dunque non potrei mai diventare primo ministro in Estonia", ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Jucker, durante una conferenza stampa a Tallin con il premier estone Juri Ratas, in occasione del lancio della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Juncker ha raccontato che, non avendo uno smartphone, il premier estone gli "ha inviato come nel 19esimo secolo una cartolina postale per invitarmi a Tallin.

Il futuro dell'Unione é digitale

Anche se non sono un esperto di tecnologie, il nostro futuro e' digitale - ha aggiunto - Il digitale e' nel Dna dell'Estonia e deve diventare parte del Dna dell'Europa". Ratas ha detto che l'Europa digitale e la libera circolazione dei dati saranno le priorita' dei prossimi sei mesi di presidenza estone. "Il futuro e' digitale e non solo per i prossimi sei mesi. I dati sono il prossimo carbone e acciaio", ha detto il premier dell'Estonia, Juri Ratas. La comunita' europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) era stato il primo progetto di integrazione del continente lanciato nel 1951.

Il digitale sara' il tema centrale del programma della presidenza estone, che sara' discusso oggi dai leader dell'Ue nel loro Vertice. "Dobbiamo essere pronti per i prossimi 60 anni di digitalizzazione in Europa", ha spiegato Ratas: "l'Europa deve diventare leader nel digitale nel mondo".